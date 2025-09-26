Palestinos rėmėjų proteste – šūkiai „Gaza persekios mus amžinai“, „Nebūkite genocido pirkliai“

Anot protestą organizavusios organizacijos „Poppies Palestine Action Vilnius“, šia akcija siekta apsaugoti humanitarinę „Global Sumud“ flotilę ir joje plaukiantį Lietuvos pilietį.
Nešini plakatais „Gaza persekios mus amžinai“, „Nenorime būti bendrininkais“, „Izraelis neturi teisės į genocidą“, didžiulėmis Palestinos ir Libano vėliavomis, penktadienio popietę susirinkę protesto dalyviai reikalavo, kad URM bei kitos valstybės institucijos imtųsi veiksmų užtikrinant flotilės įgulų bei laivų saugumą.
„Atvykau protestuoti prieš Lietuvos neutralumą. Lietuvis plaukia šiuo metu į Gazą, siekdamas pralaužti humanitarinės pagalbos blokadą, kurią Izraelis yra nustatęs Gazai, kuri yra nelegali, žmonės ten miršta iš bado, žmonės yra skerdžiami (...) Yra baisu ir aš negaliu tylėti“, – BNS sakė akcijoje dalyvavęs sociologijos studentas 20 metų Ignas.
Anot jo, Lietuvos URM taip pat turi išreikšti poziciją dėl susidariusios situacijos.
23 metų Vilniaus universiteto studentas Jokūbas BNS sakė, kad URM privalo ginti tiek Lietuvos, tiek Europos Sąjungos piliečius, kurie plaukia su humanitarine flotile į Gazos Ruožą ir kurie jau patyrė Izraelio atakas.
„Šis išpuolis iš Izraelio pusės ne tik nusižengia tarptautinei teisei, bet tai yra išpuolis ir prieš Lietuvos, ir prieš Europos Sąjungos piliečius. Atėjau tam, kad pridėčiau savo balsą, jog Lietuvos vadovai imtųsi priemonių, darytų spaudimą Izraeliui gerbti tarptautinę teisę ir nepulti mūsų piliečių“, – sakė jaunuolis.
Su protestuotojais susitikęs URM Globalių reikalų grupės vadovas Vytautas Pinkus teigė, kad su flotilėje esančiu Lietuvos piliečiu trečiadienį ir ketvirtadienį buvo susisiekusi Lietuvos konsulė ir davė kontaktus palaikyti tiesioginį ryšį.
„Mūsų žiniomis, ta flotilė dar yra greta Kretos salos ar tiesiog Kretos saloje, tai aš abejoju, ar ten galėjo būt kažkoks tai kontaktas su Izraeliu“, – tvirtino jis.
Anot diplomato, Izraelis informavo, kad flotile atplaukiantys žmonės nebus įleisti į Gazos sektorių, jie bus sulaikyti ir jiems bus pasiūlyti du variantai – savanoriškai išvykti iš šalies arba laukti teismo.
„Sulaikymo atveju Lietuvos pilietis gali kreiptis į konsulą ir prašyti pagalbos“, – tvirtino V. Pinskus.
Minimą humanitarinę flotilę sudaro per 50 laivų iš daugiau nei 44 šalių, jais plaukia apie 500 civilių-savanorių: gydytojų, aktyvistų, jūrininkų, menininkų, politikų ir aktorių. Jie gabena šimtus tonų maisto ir medicinos reikmenų į Gazos Ruožą.
Nevyriausybinė organizacija „Sienos grupė“ trečiadienį socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalino įrašu, kuriame išreiškė solidarumą su vadinamąja laisvės flotile.
Prie įrašo pridėta ir nuotrauka, kurioje matyti, kad ant Vilniuje esančio Trijų kryžių memorialo juodais dažais parašyta „Lietuva, kodėl palaikai Genocidą?“ bei „Civilių >80 tūkst. aukų Gazoje“.
Vilniaus miesto savivaldybė BNS nurodė, kad užrašai nuvalyti dar pirmadienį.
„Global Sumud Flotilla“ trečiadienį pranešė, kad naktį ją užpuolė „neidentifikuoti dronai“ ir kad buvo užfiksuoti „ryšio trukdžiai“.
Grupė teigė, kad keliuose flotilės laivuose ir aplink juos buvo girdėti „mažiausiai 13 sprogimų“, o dronai ar orlaiviai ant mažiausiai dešimties laivų numetė „neidentifikuotus objektus“.
Izraelis dar pirmadienį sakė neleisiąs į Gazos Ruožą plaukiančiai flotilei su humanitarine pagalba nutraukti palestiniečių teritorijos blokados.
