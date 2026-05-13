Pristatyta Vilniaus miesto savivaldybės veiklos ataskaita

Kas naujo Vilniuje ir kiekvienoje seniūnijoje?
Išsamioje praėjusių metų ataskaitoje išskiriami 5 svarbūs miesto akcentai, įskaitant rekordinius susisiekimo infrastruktūros atnaujinimo darbus, rekonstruojamus ir planuojamus tiltus, atnaujintas Nacionalinio stadiono statybas, viešąsias erdves ir sparčią ugdymo infrastruktūros plėtrą.
Ataskaitoje pristatomi Vilniaus miesto savivaldybės pasiekimai judumo, civilinės saugos, švietimo, sporto ir sveikatingumo, kultūros, sveikatos apsaugos, socialinės politikos srityse.
Ataskaitoje išskirtinis dėmesys skiriamas darbams kiekvienoje Vilniuje esančioje seniūnijoje – taip vilniečiai galės dar patogiau ir greičiau susipažinti su jiems aktualiausiomis naujienomis.
Pavyzdžiui, Antakalnyje užbaigta Nemenčinės plento rekonstrukcija, Šnipiškėse – rekonstruoti Kalvarijų g. paviršinių nuotekų tinklai ir taip pat imtasi gatvės remonto. Praėjusiais metais Senamiestyje pradėti net kelių gatvių kapitalinio remonto darbai, taip pat pradėta rekonstruoti Vokiečių g., Naujojoje Vilnioje pradėta ilgai laukta Džiaugsmo g. rekonstrukcija.
Paneriuose užbaigta Kazbėjų tilto per Vokės upę rekonstrukcija, Žirmūnuose kapitališkai sutvarkytas Valakampių tiltas, o Žvėryne pradėtas Liubarto tilto remontas.
Karoliniškėse, Rasose ir Šeškinėse atnaujintos viešosios erdvės, Viršuliškėse įrengtas naujas skveras, Naujininkuose taip pat pradėti Tūkstantmečio skvero įrengimo darbai. Justiniškėse ir Lazdynuose atnaujinti mokyklų sporto aikštynai, o bendruomenės pamėgtas sporto kompleksas Fabijoniškėse praplėstas naujomis aikštelėmis.
Pilaitėje duris atvėrė naujas lopšelis-darželis, dar kelios ugdymo įstaigos pradėtos statyti Pašilaičiuose ir Verkiuose. Naujamiestyje tęsiamos Nacionalinės koncertų salės statybos, Grigiškėse atnaujinta sveikatos centro registratūra, Vilkpėdėje atnaujintos ligoninės patalpos.
Naujausi komentarai