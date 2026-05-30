Šaltibarščių festivalis: keičiasi Vilniaus laivų maršrutų tvarkaraščiai

Kaip pranešė savivaldybės įmonė „Judu“, laivų paradas prasidės 12 val. ir drieksis nuo Mindaugo tilto iki Baltojo tilto, dėl jo Vilniaus laivai įprastą maršrutą pradės po pietų.
Pirmasis laivas nuo „Verslo trikampio“ išplauks 13.40 val., o iš Žirmūnų paplūdimio – 13.55 val, nuo sekmadienio laivai kursuos įprastu tvarkaraščiu.
Keleiviai bilietus į laivus galės įsigyti įprastai – naudotis Vilniečio kortelėmis, programėle „m.Ticket“, „Judu“ savitarnoje arba bekontakčiu būdu laive.
Įprasto 90 minučių elektroninio bilieto kaina siekia 3 eurus, o perkant laive – 4 eurus, kaip ir pernai, siūlomi vienkartiniai, šeimos ir pirmyn–atgal bilietai.
Be to, festivalio dienomis proginis autobusas nemokamai veš keleivius nuo Vilniaus geležinkelio stoties iki Konstitucijos prospekto.
Į festivalį atvykstant dviračiu ar paspirtuku, šias transporto priemones bus galima palikti specialiai įrengtose laikinose mikrojudumo priemonių parkavimo aikštelėse prie pagrindinių įėjimų į festivalio teritoriją, į renginio teritoriją mikrojudumo priemonės nebus įleidžiamos.
Tiems, kurie į festivalį pasirinks atvykti automobiliais, siūloma juos statyti netoli Baltojo tilto esančiose aikštelėse.
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