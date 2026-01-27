Šias datas vestuvėms poros renkasi dažniausiai

Vilniaus savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jolanta Kuzmienė pasakė, kokios datos visgi populiariausios ir ar tomis dienomis dar yra laisvų vietų tuoktuvėms.
– Kokios vestuvių datos yra populiariausios šiais metais?
– Šiais metais populiariausios datos tai yra birželio 6-oji, 26-oji, rugpjūčio 8-oji ir 28-oji. Faktiškai jau pilnai tos dienos yra užimtos.
– Jūsų manymu, kodėl šios datos, ką jos simbolizuoja?
– Matome, kad besikartojantys skaičiai santuokų datoje ir, matyt, tai yra lemiamas sprendimas dėl pasirinkimo.
– Galbūt yra rezervacijų ir kitiems metams? 2027 metai, liepos 27 diena?
– Taip, kitiems metams jau taip pat turime priimtus keturis prašymus, ir 2028-iesiems – vieną prašymą įregistruoti santuoką Santuokų rūmuose.
– Kiek toli galima rezervuoti datą? Gyvenime nutinka visko. Kaip dažnai tos datos yra atšaukiamos?
– Datą galima rezervuoti pagal jaunųjų poreikį į ateitį, kiek jau jiems gaunasi, bet atšaukti irgi galima, galima perkelti datą. Esame tikrai atviri pasirinkimuose dėl datų.
– Kaip dažnai tai daro jaunieji?
– Nedažnai, jeigu rezervavo jiems tinkamą datą, tikrai stengiasi atvykti tą dieną ir įregistruoti santuoką.
– Kodėl jaunieji renkasi konkrečią kažkokią datą? Kokie yra jų argumentai?
– Matyt, lemia ir skaičių simbolika. Jiems svarbi tik jiems žinoma ta data, nes prašymai įregistruoti santuoką paduodami elektroniniu būdu. Su jaunaisiais susitinkame tik jų santuokos dieną.
– Kokių ypatingų datų yra buvę anksčiau?
– Besidubliuojančios datos, kurios priklauso jau nuo numerologijos.
– Pavyzdžiui, kokios buvo?
– Galėtų būti 2025-aisiais – gegužės 5-oji, 15-oji, 25-oji, bet svarbu, kad mes tą dieną dirbtume. Dar reikėtų kalendorių patikrinti, ar tai buvo mūsų darbo diena, bet jeigu jau sutampa su darbo diena, tai tikrai kartojasi datos.
– Pavyzdžiui, galbūt 2010-ųjų spalio 10-ąją jaunieji labai norėjo tuoktis, jūs nedirbote. Yra bandymų derėtis, kad Civilinės metrikacijos skyrius dirbtų, ar griežtai ne?
– Tomis dienomis, kai dirbame, tai ir registruojame tas santuokas. Aišku, pagal tvarkos aprašą tai dažniausiai tuokiame ketvirtadieniais, penktadieniais, šeštadieniais. Tačiau tikrai būna svarbių datų jauniesiems arba svarbių aplinkybių, dėl ko turi įregistruoti ir kitą dieną tą santuoką. Tai esame atviri.
– Jau kelerius metus santuoką sudaryti galima ne tik Civilinės metrikacijos skyriuje, Santuokų rūmuose, bet ir kur nori jaunieji. Ar tai yra populiaru?
– Taip, tai yra populiaru. Jaunieji tikrai gali pasirinkti jiems patinkančią vietą mieste susituokti. Matėme tendenciją, kad, kai tik tokia galimybė atsirado, jaunieji labai noriai rinkosi vietas mieste. Tačiau pernai didžiąją santuokų dalį įregistravome Santuokų rūmuose, 14 procentų pasirinkimų – tai buvo išvykstamos vietos.
– Jūsų manymu, kodėl dauguma visgi čia žengia?
– Tai yra tradicinė vieta, bet tuo pačiu esame labai atviri jaunųjų tiek poreikiams, tiek lūkesčių įgyvendinimui. Tarkime, jaunąją į salę gali įvesti ir tėtis, ir artimas žmogus. Taip pat kartais jaunoji ir slepiasi. Leidžiame atvykti ir su gyvūnais, taip pat galima priesaikas sakyti. Netgi esame savo tinklalapyje tokius paruoštukus įkėlę apie priesaikas. Matyt, ta paslaugų kokybė ir skatina rinktis.
– Sakote, daugiausia tuokiasi rūmuose. Kur mieste jaunieji nori susituokti?
– Labai populiaru yra tuoktis Bernardinų sode, Japoniškame sode, Reformatų skvere. Taip pat turime skverą čia, prie Santuokų rūmų, tai šiltuoju laikotarpiu jaunieji labai noriai čia tuokiasi. Aišku, miesto Rotušė. Pernai populiari vieta nauja buvo – Televizijos bokštas, taip pat MO muziejus, oro uoste tuokėme nemažai.
– Ar yra vietų, kur atsisakėte, pavyzdžiui?
– Vieta turi atitikti saugumo reikalavimus ir nekelti pavojaus gyvybei ir sveikatai. Jeigu tuos reikalavimus teisinius atitinka ir yra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, tai vykstame ir tuokiame.
