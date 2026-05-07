Šimašius: manęs, kaip gatvių standarto iniciatoriaus, teisėsauga niekada nieko neklausė

„Jei tai tiesa, kad visa tai vyksta dėl Gatvių standarto, tai konstatuoju, kad manęs, kaip jo iniciatoriaus, niekas iš teisėsaugos niekada nieko neklausė“, – socialiniame tinkle „Facebook“ ketvirtadienį rašė jis.
Taip jis kalbėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui Adomui Bužinskui pareiškus, jog jo namuose, darbe ir automobilyje buvo atliktos kratos.
„Priminsiu, kas yra standartas. Tai net ne teisės aktas griežtąja šio žodžio prasme, o gairės – nacionalinių taisyklių perrašymas pritaikant jas Vilniaus kontekstui ten, kur yra pasirinkimas, kaip tas taisykles taikyti. Tai sprendimų skaidrinimo įrankis: kad taisyklės būtų taikomos ne bet kaip, o sistemiškai ir vieningai“, – rašė R. Šimašius.
„Teisėsaugai – gero darbo, miesto vadovybei – taip pat. Teisybė laimės. Miestas bus patogus visiems ir žalias“, – pridūrė jis.
BNS skelbė, kad kratos susijusios su prieš penkerius metus Vilniaus miesto savivaldybės pasitvirtintu gatvių standartu, tuo metu A. Bužinskas ėjo administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas ir, pavaduodamas tuometinę vadovybę, pasirašė šį dokumentą.
Administracijos direktorius teigia šaukimo į apklausą negavęs, tačiau iš jo namų buvo paimta planšetė.
BNS žiniomis, kratą atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos 2-asis skyrius, ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal du Baudžiamojo kodekso straipsnius – dėl piktnaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo.
Krata buvo atlikta ir A. Bužinskui priklausančiame automobilyje, tačiau jame nieko nerasta.
2024 metų birželį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) nutarė, kad Vilniaus miesto gatvių infrastruktūros standartas laikytinas norminiu teisės aktu, todėl, nepaskelbus jo Teisės aktų registre, jis nėra įsigaliojęs ir negali būti taikomas. Vis dėlto teismas netenkino Vyriausybės atstovo prašymo įpareigoti savivaldybę paskelbti šį aktą registre, nes tai reikštų teismo kišimąsi į teisėkūros proceso klaidų taisymą.
