Skandalingasis Lenkijos politikas Braunas dalyvavo eitynėse Vilniuje

Jo duomenimis, iki renginio pradžios G. Braunas laiką leido vienoje kavinių šalia Seimo ir išėjo tik eisenai pajudėjus. Po pokalbio, pagrindinei kolonai praėjus, jis su partiečiais įsiliejo į eiseną jos gale.
Politikas renginį vadino „gražiomis lenkų eitynėmis“ minint Lenkijos vėliavos dieną. Jis teigė daug kartų buvęs Vilniuje kaip režisierius, kai kūrė dokumentiką apie Lietuvos ir Lenkijos istoriją.
G. Braunas tvirtino, kad Vilnius ir Varšuva prieš žmonių interesus kursto karą Ukrainoje, jis taip pat akcentavo neva prastą Lenkijos ir Lietuvos politikos padėtį.
„Ir Vilnius, ir Varšuva kursto karą, o tai tikrai nėra sąžiningų lenkų ir lietuvių interesas. Aš tuo tarpu kurstau taiką, raginu deeskaluoti, o ne eskaluoti, nes negalime leisti, kad mūsų tautos būtų stumiamos į konfliktą“, – LRT sakė G. Braunas.
„Aš kalbu stengdamasis nemeluoti. Sakau, kaip yra, – dabartinė mūsų abiejų valstybių, Lenkijos ir Lietuvos, padėtis yra gerokai žemiau abiejų tautų poreikių ir lūkesčių. Šios politinės formos yra iškreiptos, jos neįgyvendina nei lenkų, nei lietuvių interesų ir negina mūsų civilizacijos“, – transliuotojui pažymėjo politikas.
Jis teigė, kad iniciatyva dalyvauti eitynėse Vilniuje kilo iš paties politiko aplinkos, konkrečiai neatsakęs, kieno kvietimu atvyko.
Kaip rašė BNS, Vilniaus meras Valdas Benkunskas praėjusią savaitę pareiškė, kad sostinės savivaldybė prieštarauja euroskeptinėmis ir antiukrainietiškomis pažiūromis garsėjančio G. Brauno ir kitų „Lenkijos karūnos konfederacijos“ politikų vizitui Vilniuje.
Savivaldybė sakė neišduosianti leidimo G. Braunui prie Adomo Mickevičiaus paminklo surengti renginį. Eitynių Gedimino prospekte organizatorius buvo Lietuvos lenkų sąjunga.
Valstybės saugumo departamentas (VSD) teigė neturintis informacijos dėl G. Brauno ir jo partiečių vizito Vilniuje keliamos grėsmės valstybės saugumui, tačiau pažymėjo, kad politikos veiklos ir pasisakymų pobūdis gali būti nesuderinami su Lietuvos nacionalinio saugumo interesais.
Kiek anksčiau patalpas G. Brauno susitikimui buvo išnuomojęs „Vilniaus kultūros ir dvasingumo centras“, valdomas pranciškonų ordino, tačiau patalpų rezervaciją atšaukė, sužinojęs, kas jose planuoja renginį.
