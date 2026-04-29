Sostinėje leista įrengti „Mamutų slėnį“ Šeškinės šlaituose

Statybos leidimas gautas pirmiems trims šio projekto etapams, kuriems jau paskelbti rangos pirkimai.
Įgyvendinant šiuos etapus, numatoma įrengti pėsčiųjų takus, laiptus, regyklas, pėsčiųjų tiltą, edukacinės ir poilsio erdves, taip pat pagrindinį įėjimą iš Geležinio Vilko gatvės bei jungtis su Nacionaliniu stadionu. Ketvirtuoju etapu planuojamas pėsčiųjų ir dviračių takas Ukmergės gatvės kryptimi.
Pažymima, kad formuojant vadinamąjį „Mamutų slėnį“ dėl sudėtingo reljefo dalis takų bus pakelti ir kai kur sieks medžių lajas. Čia taip pat planuojama įrengti augalų sodus pagal Žemės raidos laikotarpius, edukacinius objektus bei poilsio stoteles.
Skaičiuojama, kad vienas maršrutas per teritoriją truks maždaug valandą, o stabtelint – iki dviejų.
Kaip skelbta, darbus planuojama pradėti šių metų trečiąjį ketvirtį, o visą projektą užbaigti 2028 metais. „Mamutų slėnio“ įrengimo darbai iš dalies bus finansuojami Europos Sąjungos fondų lėšomis – jos padengs 5,4 mln. eurų išlaidų.
Vilniaus Šeškinės šlaitų geomorfologinis draustinis įsteigtas 1996 metais siekiant išsaugoti ledyno tirpsmo vandenų srautų suklotų sluoksniuotų nuosėdų Neries slėnio šlaitų fragmentą.
