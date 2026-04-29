 Sostinėje leista įrengti „Mamutų slėnį“ Šeškinės šlaituose

2026-04-29 15:48
ELTOS inf.

Vilniaus savivaldybė išdavė statybos leidimą „Mamutų slėnio“ edukacinei ir pažintinei erdvei Šeškinės šlaituose, šalia būsimo Nacionalinio stadiono, pranešė Vilniaus vystymo kompanija.

Statybos leidimas gautas pirmiems trims šio projekto etapams, kuriems jau paskelbti rangos pirkimai.

Įgyvendinant šiuos etapus, numatoma įrengti pėsčiųjų takus, laiptus, regyklas, pėsčiųjų tiltą, edukacinės ir poilsio erdves, taip pat pagrindinį įėjimą iš Geležinio Vilko gatvės bei jungtis su Nacionaliniu stadionu. Ketvirtuoju etapu planuojamas pėsčiųjų ir dviračių takas Ukmergės gatvės kryptimi.

Pažymima, kad formuojant vadinamąjį „Mamutų slėnį“ dėl sudėtingo reljefo dalis takų bus pakelti ir kai kur sieks medžių lajas. Čia taip pat planuojama įrengti augalų sodus pagal Žemės raidos laikotarpius, edukacinius objektus bei poilsio stoteles.

Skaičiuojama, kad vienas maršrutas per teritoriją truks maždaug valandą, o stabtelint – iki dviejų.

Kaip skelbta, darbus planuojama pradėti  šių metų trečiąjį ketvirtį, o visą projektą užbaigti  2028 metais. „Mamutų slėnio“ įrengimo darbai iš dalies bus finansuojami Europos Sąjungos fondų lėšomis – jos padengs 5,4 mln. eurų išlaidų.

Vilniaus Šeškinės šlaitų geomorfologinis draustinis įsteigtas 1996 metais siekiant išsaugoti ledyno tirpsmo vandenų srautų suklotų sluoksniuotų nuosėdų Neries slėnio šlaitų fragmentą. 

Prisikabino prie medžių ir nors tu ką. Vilniaus UNO parke prie Antakalnio transporto žiedo baigia nugalabyti šimtametes pušis. Jau kiek medžių iškirsta ir kiek nudžiūvusių. Tuoj nebeliks nei vieno tinkamo karstytis. Kas išsduoda leidimus tokiems "verslininkams"? Nesuprantu tokios pramogos... Ateina 100 kg. svorio tetos ir diedai ir karstosi ant medžių. Beje, anksčiau UNO parkas bent jau apsišluodavo savo teritoriją. Jau kelinti metai mano, jog nėra jokio reikalo. Neįmanoma žiūrėti į sužalotus medžius, pervertus strypais ir storiausiais varžtais. Barbarai.
FAKTAS
MAMUTAI TAI VYRIAUSYBĖ ???
