Sostinėje ruošiamasi Kirdiejų rūmų rekonstrukcijai

Kirdiejų rūmų komplekso ir jo aplinkos sutvarkymo metu naujoms veikloms ketinama pritaikyti pagrindinį pastatą, oficiną, vežiminę, kiemą ir tvorą.
Pagrindiniame pastate ketinama atkurti buvusias arkadų angas, nugriauti avarinės būklės mūrinę tvorą ir vietoje jos pastatyti ažūrišką metalo tvorą.
Komplekso pagrindinio pastato pirmajame aukšte planuojamas lankytojų centras, edukacijų erdvė, skaitykla, suvenyrų parduotuvė ir knygynas. Antrajame aukšte veiks nuolatinė Vilniaus pažinimo ekspozicija, o trečiajame bus eksponuojamos laikinosios parodos.
Tuo metu buvusioje rūmų oficinoje planuojama kavinė, o buvusioje vežiminėje – konferencijų erdvė, muziejaus administracijos patalpos ir eksponatų saugykla.
Kirdiejų rūmų kieme taip pat ketinama eksponuoti su Vilniaus istorija susijusius objektus, o šiltuoju metų laiku – organizuoti renginius.
Įgyvendinti projektą planuojama iki 2028 metų pirmojo pusmečio, o pirmuosius lankytojus priimti tų pačių metų trečiąjį ketvirtį. Skaičiuojama, kad Kirdiejų rūmų rekonstrukcijos darbai kainanuos apie 7 mln. eurų. Galutinė projekto vertė bus aiški po rangos darbų pirkimo bei pasirašius sutartį. Artimiausiu metu ketinama paskelbti rangos darbų konkursą.
