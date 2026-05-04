Statybų inspekcija: svarstytume gauti paramos gavėjo statusą Maskvos namų griovimo darbams

Parlamente svarstomu Labdaros ir paramos įstatymo projektu norima leisti, kad paramą valstybės įstaigos galėtų priimti ne tik paslaugomis, bet ir darbais – Maskvos namų atveju darbus turėtų priimti Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI).
„Tokiu atveju (Seime priėmus įstatymą – ELTA) inspekcija svarstytų, ar yra poreikis siekti paramos gavėjo statuso“, – Eltai nurodė inspekcija.
Jos teigimu, galimybė Maskvos namų griovimo darbus atlikti be valstybės finansavimo egzistuoja ir šiuo metu, todėl įstatymo priėmimas „situacijos iš esmės nepakeistų“.
Vilniaus Rinktinės ir A. Juozapavičiaus gatvių sankirtoje esančius Maskvos namus teismas Statybų inspekciją nugriauti įpareigojo prieš keletą metų, 2022 m. pabaigoje.
Nors nugriauti pastatą be valstybės lėšų galima per viešąjį griovimo darbų konkursą, inspekcijos anksčiau paskelbtas pirkimas strigo teismuose, o Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) tik pernai galutinai patvirtino, kad konkursas gali būti tęsiamas.
Vilniaus meras Valdas Benkunskas teigė, kad šie procesai trunka per daug ilgai, todėl iškėlė idėją Seimui keisti minėtą įstatymą.
Jeigu nepavyktų sudaryti galimybės verslui pastatą nugriauti neatlygintinai, inspekcija turėtų skelbti naują viešąjį konkursą.
Balandį VTPSI taip pat paskelbė kvietimą statybos sektoriaus įmones neatlygintinai ar už simbolinį atlygį prisidėti prie Maskvos namų griovimo – Eltai institucija nurodė per šį laikotarpį pasiūlymų nesulaukusi.
Visgi, kaip anksčiau teigė meras, į jo kvietimą prisidėti prie Maskvos namų griovimo savo lėšomis atsiliepė keletas didelių statybos įmonių, tarp jų – „Naresta“, „Kalvasta“, „Yit Lietuva“, „Gilesta“, „Fegdos grupei“ priklausanti „Tilsta“ ir „Hiltus“.
Vilniaus savivaldybė Eltai teigė su Aplinkos ministerija ieškanti „greičiausio ir pigiausio“ būdo Maskvos namams nugriauti, tačiau tikino, kad skirti paramos verslui skirti nėra svarstoma.
Kaip skelbė ELTA, Maskvos namų projektą Vilniaus centre vystyti nuspręsta dar 2004 m.
Šį pastatą valdo viešoji įstaiga „Maskvos kultūros ir verslo centras – Maskvos namai“, kurios 75 proc. akcijų yra valdoma dalininkų iš Maskvos.
Anot sostinės mero, sklypas sostinės centre sankirtoje bus perduotas ukrainiečių religinei bendruomenei, šiuo klausimu jau pasiekti žodiniai susitarimai.
