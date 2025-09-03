Tarptautinė Ukrainos mokykla dar trejus metus galės naudotis patalpomis Vilniuje

Ministrų kabinetas trečiadienį šiai įstaigai pagal panaudos sutartį dar trejiems metams perdavė naudotis valstybei nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu Vilniaus kolegijos valdomas patalpas mokomajame-laboratoriniame korpuse Studentų gatvėje Vilniuje.
Šiomis patalpomis mokykla naudojasi nuo 2022 metų lapkričio, tuomet Vyriausybė jas suteikė trejiems metams. Sutarties terminas baigsis šių metų lapkričio 16 dieną.
Tarptautinės Ukrainos mokyklos Vilniaus skyriuje šiuo metu mokosi 1100 ukrainiečių vaikų.
Šioje mokykloje vykdomas ikimokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas. Taip pat įgyvendinamos neformaliojo švietimo programos: veikia meno, sporto, kūrybinės studijos, organizuojami kultūriniai renginiai, parodos, koncertai.
Tarptautinė Ukrainos mokykla Lietuvoje įkurta 2022 metais Rusijai įsiveržus į Ukrainą ir į Lietuvą atvykus karo pabėgėliams.
Mokykla turi padalinius Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Juose mokosi 2,5 tūkst. vaikų, dirba apie 320 mokytojų.
Mokymo procesas finansuojamas iš Lietuvos biudžeto, papildomai lėšų mokyklai išlaikyti surenka Tarptautinis Ukrainos švietimo paramos ir labdaros fondas.
Tarptautinės mokyklos išduodami atestatai pripažįstami Europos ir Ukrainos universitetuose bei kolegijose.