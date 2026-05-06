Valstybė perima Vilniaus savivaldybės nekilnojamąjį turtą LASUC reikmėms

Ministerijos teigimu, toks sprendimas būtinas siekiant užtikrinti tinkamas ugdymo ir saugumo sąlygas centro ugdytiniams, įskaitant Lietuvoje dislokuotų Vokietijos karių vaikus.
„Perduodamas turtas LASUC leis išplėsti bendrą centro infrastruktūrą, kuri yra būtina kokybiškam abiejų grupių ugdymo procesui užtikrinti, kartu kuriant integralią ir saugią erdvę visiems centro teritorijoje besimokantiems vaikams“, – pranešime pažymėjo ŠMSM.
Perduodamą turtą sudaro šalia LASUC esančios septynios vaikų žaidimų aikštelės, jų apšvietimo tinklai bei automobilių stovėjimo aikštelės užtvaro sistema. Ši infrastruktūra bus naudojama organizuojant regos sutrikimų turinčių vaikų ugdymą, kartu pritaikant aplinką ir specialiųjų poreikių vaikams.
Ministerija primena, kad LASUC patalpose taip pat veikia vokiečių mokykla „Deutsche Schule Vilnius“, įkurta pagal Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimo gynybos srityje susitarimą. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas čia organizuojamas vokiečių kalba.
