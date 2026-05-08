 Vilniaus centre Vyriausybės kanceliarijoje vyks pratybos

2026-05-08 11:55
Pranešimas spaudai

2026 m. gegužės 11 d. Vilniaus centre prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos vyks planuotos institucijų pratybos.

Vilniaus centre Vyriausybės kanceliarijoje vyks pratybos / T. Biliūno / BNS nuotr.

Pratybų metu gali būti matomi dūmai, ugniagesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Tai – mokomųjų pratybų dalis, realaus pavojaus gyventojams nėra.

Gyventojai ir Vilniaus miesto svečiai raginami išlikti ramūs, vadovautis tarnybų nurodymais ir neviešinti klaidinančios informacijos. Kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma, gatvėse eismas vyks įprastu režimu, vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į tarnybų transporto judėjimą su įjungtais garsiniais signalais.

Pratybas koordinuoja LRVK Nacionalinis krizių valdymo centras.

