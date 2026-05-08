Vilniaus centre Vyriausybės kanceliarijoje vyks pratybos

Pratybų metu gali būti matomi dūmai, ugniagesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Tai – mokomųjų pratybų dalis, realaus pavojaus gyventojams nėra.
Gyventojai ir Vilniaus miesto svečiai raginami išlikti ramūs, vadovautis tarnybų nurodymais ir neviešinti klaidinančios informacijos. Kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma, gatvėse eismas vyks įprastu režimu, vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į tarnybų transporto judėjimą su įjungtais garsiniais signalais.
Pratybas koordinuoja LRVK Nacionalinis krizių valdymo centras.
