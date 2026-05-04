Vilniaus meras prie VRM rinks parašus, kad šalyje gyvenantys užsieniečiai mokėtų lietuviškai

Kaip rašė BNS, sostinės vadovas ragina įstatyme įtvirtinti reikalavimą ne ES piliečiams laikiną leidimą gyventi Lietuvoje po trejų metų pratęsti tik tuomet, kai jie įrodo lietuvių kalbos mokėjimą bent A2 lygiu.
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pranešime pažymima, kad dabar laikinai Lietuvoje gyvenantiems užsieniečiams tokio reikalavimo nėra, todėl nėra ir paskatų mokytis kalbos, nors tai esminė sėkmingos integracijos prielaida.
„Jau buvau kreipęsis į ministrą dėl šio klausimo, tačiau nesulaukiau konstruktyvaus atsakymo. Galbūt ministro lyderystei trūksta paramos iš visuomenės, todėl imuosi telkti piliečius – surinkę parašus suteiksime didesnį mandatą ministro lyderystei“, – nurodė V. Benkunskas.
Jis parašų rinkimo renginyje pirmadienį dalyvaus su konservatorių partijos kolegomis, sostinės tarybos nariais. Anot pranešimo, parašai įvairiose Vilniaus vietose bus renkami visą gegužę, tiek gyvai, tiek internetu.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius balandį jau minėjo, kad VRM užtikrina teisėtą migraciją, tuo metu užsieniečių integracija – kalbos ir tradicijų mokėjimas – yra Kultūros, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų bei savivaldybių atsakomybė.
Ministro vertinimu, užsienietis turėtų valstybinę kalbą valdyti po penkerių metų gyvenimo Lietuvoje.
Seimas pernai ėmėsi svarstyti TS-LKD lyderio Lauryno Kasčiūno inicijuotas pataisas, kuriomis užsieniečiams siūloma įtvirtinti penkerių metų terminą lietuvių kalbai išmokti. Tačiau jos kol kas toliau nėra pasistūmėjusios.
Vilniaus savivaldybės duomenimis, sostinėje gyvena 76 tūkst. užsieniečių, iš jų 61 tūkst. yra ne ES piliečiai.
Migracijos departamento kovo pradžios duomenimis, Lietuvoje laikinus leidimus gyventi turėjo 189 tūkst. užsieniečių.
(be temos)
(be temos)
(be temos)