Vilniaus mėsainių valgymo čempionate – kauniečio triumfas

Šalia Baltojo tilto įsikūrusio baro terasoje vykusiame turnyre rungėsi dešimt dalyvių, kurie buvo atrinkti pagal geriausią motyvacinį laišką. Dalyvių laukė keturi etapai, o kiekviename jų – užduotis įveikti po vieną didžiulį ir itin sotų „Čempiono burgerį“.
Pirmąjį etapą įveikė septyni greičiausi valgytojai, antrajame etape buvo eliminuoti dar du žmonės, o po trečiojo mėsainio paaiškėjo didysis finalo trejetas, stojęs į kovą dėl šių metų Mėsainių valgymo čempiono vardo. Turnyrą laimėjo asmeniniu treniravimu ir biochemija užsiimantis kaunietis Giedrius Puknaitis, kuris tokiuose turnyruose jau nėra naujokas.
„Sunku nebuvo, realiai likau alkanas. Manau, man pasisekė su genetika, kad galiu daug valgyti ir neturiu problemų su skrandžiu ir žarnynu. Prieš tokias varžybas visada būna baimė, kad ateis rimtų varžovų, bet šįkart nuo pat pradžių maniau, kad laimėsiu. Daugiau reikia tokių renginių Lietuvoje, nes kuo daugiau – tuo geriau. Mačiau ir žiūrovams labai patiko“, – sakė G. Puknaitis.
Baikerių sezono atidarymo tradicija tapęs čempionatas sostinėje vyksta nuo 2023-ųjų, o debiutinį turnyrą laimėjo 18-metis Gžegož. Prieš dvejus metus titulas atiteko žinomam boksininkui Evaldui Petrauskui, o praėjusiais metais čempionu tapo pirmąkart tokiame renginyje savo jėgas nutaręs išbandyti vilnietis Valdemaras Žukovskis.
Populiarėjantys maisto valgymo turnyrai Lietuvoje dar tik skinasi kelią, tuo metu JAV tokie čempionatai vyksta jau pusantro šimto metų. Dalyviai ten varžosi tiek greičiu, tiek maisto kiekiu, geriausi valgytojai dažnai priklauso profesionalioms konkurencingo valgymo organizacijoms, o viską prižiūri Tarptautinė konkurencingo valgymo federacija (IFOCE).
„Džiugu tęsiant šią gražią tradiciją kartu su Vilniaus regiono baikerių klubais. Mėsainius bene geriausiai atspindi gatvės maisto kultūrą, kuri puikiai papildo šimtus šiandien mūsų gatvėmis riedančių motociklų. Kviečiu visus išbandyti „Čempiono burgerį“ ir pasitikrinti, kiek tokių įveiktumėte patys“, – sakė „OlyBar Sporto Baro“ vadovas Donatas Strainys.
