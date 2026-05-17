 Vilniaus miesto taryba bevardėms gatvėms suteikė Gdansko ir Olborgo pavadinimus

2026-05-17 19:20
Vakaris Vingilis (BNS)

Vilniaus miesto savivaldybės taryba šią savaitę bevardėms gatvėms Pašilaičių mikrorajone suteikė Gdansko ir Olborgo pavadinimus, o Paneriuose vienos gatvės atkarpą pervadino.

Šiaurės Lenkijos miesto Gdansko vardas suteiktas bevardei gatvei, esančiai netoli Vakarinio aplinkkelio ir Avižienių gatvės.

Tuo metu greta jos esanti Danijos uostamiesčio Olborgo garbei pavadinta gatvė prasidės nuo viaduko, ties kuriuo baigiasi Girulių gatvė.

Vilniaus miesto savivaldybė taip pat pakeitė Panerių seniūnijoje Dobrovolės gatvės dalies, prasidedančios nuo sankirtos su Kazimiero Kontrimo gatve iki sankirtos su Senuoju Gardino plentu, pavadinimą į Marijos Rašanavičiūtės gatvę.

M. Rašanavičiūtė (1798–1884) buvo 1831 metų sukilimo dalyvė, Emilijos Pliaterytės adjutantė. 1831 metų gegužės 4 dieną sukilėlės dalyvavo Prastavonių kautynėse, vėliau E. Pliaterytė ir M. Rašanavičiūtė dalyvavo Maišiagalos mūšyje.

Savivaldybės taryba taip pat pritarė siūlymui bevardžiam skverui Naujamiestyje, šalia Algirdo gatvės, suteikti Liepos Žaidimų Pievos pavadinimą.

senis
o čia specialiai tur būt okupantu lenku miestu pavadynimai kad jis atvažiave sakytu vo net galvės pšeku miestu pavadynimais.
jooo
iš viso prie ko čia svetimų valstybių miestų vardais vadinti??? nu matosi, kad Lietuva naikinama net ir čia...
nu ple
kodel gdansko? turetu buti dancigo. cia kaip karaliaucius ir kaliningradas.
