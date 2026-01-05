Vilniaus oro uoste vėluoja dalis skrydžių

„Dalis skrydžių iki keliolikos minučių vėluoja išskristi ir tam įtakos turi oro sąlygos, nes ilgiau užtrunka lėktuvo paruošimas po nakties būtent dėl oro sąlygų“, – BNS sakė Lietuvos oro uostų (LTOU) atstovė Vitalija Ročė.
Jos teigimu, pirmadienį tolimesni skrydžiai turėtų vykti pagal grafiką.
„Tolimesnių (skrydžių – BNS) vėlavimų kaip ir nenumatoma, skrydžiai vyks pagal grafiką“, – nurodė LTOU atstovė.
Tuo metu, V. Ročės teigimu, apie 7 valandų lėktuvo vėlavimas išskristi į Milaną susijęs su įgulos rotacija – orlaivis iš Vilniaus oro uosto turėjo pakilti sekmadienį 23.30 val., tačiau pakilo pirmadienį 6.28 valandą.
„Vėlavimo priežastis buvo orlaivio įgulos rotacija, vykusi Milano oro uoste. Jis vėlavo atvykti į Vilniaus oro uostą, o dėl vėlavusio orlaivio atvykimo į Vilniaus oro uostą buvo taip pat pavėlintas išvykimo laikas“, – sakė V. Ročė.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, pirmadienį vietomis turėtų pasnigti, tačiau smarkaus sniego nenumatoma. Vietomis formuosis plikledis.
