Vilniaus oro uoste vėluoja dalis skrydžių

2026-01-05 09:04
Algimantė Ambrulaitytė (BNS)

Dėl naktį prastesnių oro sąlygų pirmadienį ryte Vilniaus oro uoste fiksuojami nežymūs skrydžių vėlavimai.

„Dalis skrydžių iki keliolikos minučių vėluoja išskristi ir tam įtakos turi oro sąlygos, nes ilgiau užtrunka lėktuvo paruošimas po nakties būtent dėl oro sąlygų“, – BNS sakė Lietuvos oro uostų (LTOU) atstovė Vitalija Ročė.

Jos teigimu, pirmadienį tolimesni skrydžiai turėtų vykti pagal grafiką.

„Tolimesnių (skrydžių – BNS) vėlavimų kaip ir nenumatoma, skrydžiai vyks pagal grafiką“, – nurodė LTOU atstovė.

Tuo metu, V. Ročės teigimu, apie 7 valandų lėktuvo vėlavimas išskristi į Milaną susijęs su įgulos rotacija – orlaivis iš Vilniaus oro uosto turėjo pakilti sekmadienį 23.30 val., tačiau pakilo pirmadienį 6.28 valandą.

„Vėlavimo priežastis buvo orlaivio įgulos rotacija, vykusi Milano oro uoste. Jis vėlavo atvykti į Vilniaus oro uostą, o dėl vėlavusio orlaivio atvykimo į Vilniaus oro uostą buvo taip pat pavėlintas išvykimo laikas“, – sakė V. Ročė.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, pirmadienį vietomis turėtų pasnigti, tačiau smarkaus sniego nenumatoma. Vietomis formuosis plikledis.

