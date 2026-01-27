Svarbi žinia keliaujantiems lėktuvais: trumpalaikiai vėlavimai antradienį gali tęstis

„Šiuo metu oro sąlygos Vilniaus oro uoste turi įtakos trumpalaikiam išvykstančių skrydžių vėlavimui, anksti ryte buvo fiksuojama ledėjanti dulksna“, – ELTAI komentavo LTOU atstovė žiniasklaidai Vitalija Ročė.
„Kauno oro uoste vėlavimų šiuo metu nėra – skrydis iš Kauno į Alikantę išskrido 6.41 val., planuotas išvykimo laikas 6.10 val., o skrydis U57133 iš Kauno į Šarm aš Šeichą vėlavo išvykti dėl techninių priežasčių“, – teigė ji.
Pasak V. Ročės, dėl oro sąlygų trumpalaikiai vėlavimai antradienį VNO gali tęstis, tačiau LTOU komandos dirba sustiprintu režimu, kad kelionės įvyktų kaip įmanoma sklandžiau.
„Dėl sudėtingesnių oro sąlygų, ilgesnių orlaivių paruošimo skrydžiams procedūrų bei kitų operacinių priežasčių galimi trumpalaikiai skrydžių vėlavimai ir dienos eigoje. Šiuo metu keliolikos minučių vėlavimai Vilniaus oro uoste galimi dėl ilgesnių orlaivių paruošimo procedūrų“, – sakė LTOU atstovė.
„Šiandien tiek Vilniuje, tiek Kaune orai išliks permainingi. Lietuvos oro uostų komandos dirba sustiprintu režimu, kad galėtų tinkamai paruošti orlaivius, kilimo tūpimo taką ir perono dangas skydžiams ir užtikrinti kiek įmanoma sklandesnį skrydžių aptarnavimą“, – pridūrė V. Ročė.
Nepaisant sudėtingų orų kone visoje Lietuvoje, skrydžiai Palangos oro uoste vyksta įprastai – ten sąlygos neturi jokios įtakos tvarkaraščiui.
„Sprendimus dėl konkrečių skrydžių vykdymo, vėlavimų ar atšaukimų priima oro linijos, įvertinusios visas aplinkybes. Keleiviams rekomenduojame sekti savo skrydžio informaciją oro uosto interneto svetainėje, o kilus klausimams dėl skrydžio – kreiptis tiesiogiai į oro linijų bendrovę“, – pabrėžė V. Ročė.
Kaip anksčiau skelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, pirmadienį Lietuvoje prasidėjusios lijundros tęsiasi ir antradienį, todėl eismo sąlygos šalyje išlieka sudėtingos.
