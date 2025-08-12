Vilniaus rajono savivaldybė gina gyventojų teisę naudotis Širvio ežero pakrante

Pasak Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Vytauto Vansavičiaus, nagrinėdama gyventojų prašymą dėl apleistos Širvio ežero pakrantės, savivaldybė įžvelgė nemažai neatitikimų dėl prieš daugelį metų privatizuoto sklypo teisėtumo.
„Suprantame vietinių gyventojų susirūpinimą dėl apleisto paplūdimio ir viltis atkurti tvarką prie Širvio ežero. Tačiau išsiaiškinome, kad problema slypi kur kas giliau – abejotinas žemės sklypo privatizavimas, įvykęs prieš 25 metus. Kadangi savivaldybė neturi įgaliojimų spręsti šio klausimo, kreipėmės į prokuratūrą prašydami ištirti visas su privatizavimu susijusias aplinkybes ir imtis priemonių viešajam interesui apginti, kad tiek gyventojai, tiek poilsiautojai turėtų netrukdomą prieigą prie ežero“, – teigė administracijos direktorius V. Vansavičius.
Vilniaus rajono savivaldybei išsamiai išanalizavus situaciją, nustatyta, kad problemos šaknys siekia dar 2000-uosius metus, kai ši žemė atsidūrė privačiose rankose. Sklypo, esančio ežero pakrantėje (Liepų al. 3, Glitiškių k., Paberžės sen.), privatizavimas galėjo prieštarauti tuometiniams įstatymams. Pagal viešai skelbiamus duomenis (regia.lt) šiuo metu žemės sklypas patenka į kultūros objektų teritorijos apsaugos zoną. Suformavus ir privatizavus minėtą sklypą, visuomenei buvo nepagrįstai apsunkintos sąlygos naudotis Širvio ežero paplūdimiu. Šiuo metu sklypas priklauso bendrovei HPCB.
Tikimasi, kad institucijų ir gyventojų bendradarbiavimas padės grąžinti ežero pakrantę visuomenei ir leis atkurti gamtinę, kultūrinę ir teisinę tvarką.
