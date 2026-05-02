Vilniaus regione šių atliekų priėmimas vėl bus nemokamas

Izoliacinių medžiagų atliekos nemokamai bus priimamos taikant metinį limitą – 250 kg vienam gyventojui per metus.
Anot VAATC, sprendimą vėl nemokamai priimti izoliacines atliekas, taikant limitą, lėmė tai, kad per pastaruosius keletą mėnesių buvo užfiksuotas tokių medžiagų kiekio padidėjimas gyventojų mišrių komunalinių atliekų sraute.
„VAATC specialistai atkreipia dėmesį, kad izoliacinių medžiagų atliekos dažniausiai nėra perdirbamos, o jų apdorojimas yra atskiras, sudėtingesnis procesas. Būtent todėl labai svarbu tinkamai atskirti izoliacines atliekas nuo statybinių – geriausia tai padaryti jau atliekų susidarymo vietoje“, – rašoma įmonės pranešime.
Nuo 2026 m. pradžios galiojo tvarka, kad pristatydami izoliacines medžiagas, tokias kaip gipso kartono plokščių atliekos, polistirolas, akmens ar stiklo vata, fiziniai asmenys turėjo mokėti 0,19 euro už kilogramą.
Iš viso VAATC didelių gabaritų atliekų aikštelių tinkle per 2025 m. surinkta beveik 30 tūkst. tonų atliekų, iš kurių izoliacinių medžiagų atliekos praėjusiais metais sudarė apie 20 proc. viso srauto (6,5 tūkst. tonų).
