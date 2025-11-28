Vilniaus valdžia pasirašys bendradarbiavimo sutartį su VST

Pasirašoma sutartimi bus apibrėžtos institucijų funkcijos ir įgaliojimai stiprinant miesto apsaugą bei atsparumą galimoms grėsmėms, įskaitant bepiločių orlaivių atakas.
BNS skelbė, kad sostinės savivaldybė yra identifikavusi dešimt objektų, kuriems sutarties pagrindu būtų taikoma apsauga.
„Kalbame apie „Toksiką“, „Vilniaus vandenis“ Titnago gatvėje, Vilniaus kogeneracinę jėgainę, „Vilniaus viešojo transporto“ dispečerinę, „Greitosios medicinos pagalbos“ dispečerinę, taip pat „Grindos“ vieną iš objektų, „Judu“ dispečerinę, „Vilniaus vandenų“ nuotekų visą infrastruktūrą, atliekų rūšiavimo Vilniaus mieste pagrindinius mazgus ir Vilniaus šilumos tinklus“, – praėjusią savaitę sakė savivaldybės Civilinės saugos skyriaus vedėjas Žygimantas Solovjovas.
Jo teigimu, kitąmet pagal sutartį planuojama parengti reikalingos įrangos technines specifikacijas, sukurti mokymų programas savivaldybės viešosios tvarkos grupės pareigūnams, kurie prisijungtų organizuojant infrastruktūros apsaugą.
Sutartis su VST bus sudaroma neterminuotam laikotarpiui.
Kaip pranešė savivaldybė, miestas įsipareigos skirti finansavimą VST numatytoms priemonėms bei pagal finansines galimybes įsigyti dvigubos paskirties priemonių.
Savo ruožtu VST įsipareigos kasmet suorganizuoti ir įvykdyti mokymus, kuriuose dalyvautų ne mažiau nei 20 savivaldybės viešosios tvarkos pareigūnų.
Abi institucijos drauge dalyvaus savivaldybės organizuojamose civilinės saugos, mobilizacijos, ekstremalių įvykių ir kitose pratybose. VST atstovai pagal kompetencijas įsitrauks į projektus, susijusius su ekstremaliųjų situacijų valdymu.
Pavojaus atveju savivaldybė sudarytų galimybes VST atstovams dalyvauti bendrų užduočių valdyme.
BNS skelbė, kad sostinės savivaldybė liepą jau sutarė glaudžiau bendradarbiauti su Vidaus reikalų ministerija kuriant mobilias ugnies komandas reakcijai į išorės grėsmes, ypač – keliamas bepiločių orlaivių.
Savivaldybė pažymėjo, kad bendradarbiavimo su VST koncepcija taip pat paremta minėtų ugnies komandų suformavimu.
Šių komandų idėją liepą nacionaliniu mastu iškėlė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas, raginęs Valstybės gynimo tarybą kurti už šalies oro erdvės stebėjimą atsakingas VST komandas.
Tarnyba iniciatyvą vertino teigiamai, jeigu būtų aiškiai apibrėžtos VST pavedamos naujos funkcijos, užtikrinti pajėgumai ir finansavimas.
Oro gynybos stiprinimas tapo aktualesnis liepą į Lietuvą įskridus dviem rusiškiems dronams, kurių vienas nešė sprogmenų, ir pastarąjį mėnesį dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų keliskart sutrikus oro uostų darbui.
