Vilniečiai baiminasi – iki nelaimės vienas žingsnis

Gyventojai teigia išsikvietę Statybų inspekciją, bet ši jokių pažeidimų kol kas nenustatė.
„Mes čia vaikštome, o nuo lubų krenta betonas, todėl bet kada kažkas gali nukristi ant galvos“, – nerimavo vienas iš garažo savininkų.
Gyventojai baiminasi, kad betono plokštė gali kristi ir ant važiuojančios mašinos. Kai kur net viskas užlieta vandeniu, pramuštos sienos ir lubos.
„Siekiant išvengti galimo neigiamo statybos darbų poveikio, prašome pasirūpinti savo turto saugumu. Esant galimybei, vertingus daiktus perkelti į kitą vietą“, – skelbimą citavo garažų savininkė Filomena.
Šie garažai yra prekybos centro „Mada“ kaimynystėje, kuris šiuo metu rekonstruojamas.
„Nedavėme jokių sutikimų šiems darbams, tad kyla klausimas, kaip gautas statybos leidimas“, – piktinosi vilnietis.
Uždaroji akcinė bendrovė „Limada“ taip pat čia turi garažus. Gyventojai sako, kad jiems buvo siūloma parduoti savus, tačiau žmonės nesutiko. Anot jų, kaina buvo per maža.
„Nebuvome pakviesti į viešus svarstymus, tad manome, kad informacija buvo tyčia nuslėpta. „Limada“ yra mūsų kaimynai ir privalėjo informuoti“, – pasakojo pašnekovas.
Garažų savininkai iškvietė Statybų inspekciją, o „Limada“ nieko aiškinti žurnalistams nepanoro.
Tačiau į bendrovės pusę stojo pats šių garažų bendrijos pirmininkas.
„Buvo inicijuotas UAB „Limada“ susitikimas su statybų bendrove. Be to, pateikti visi dokumentai, projektiniai brėžiniai ir visa medžiaga prieš vykdant statybos darbus“, – aiškino garažų bendrijos pirmininkas Andrius Daunoravičius.
„Pirmininkas dirba ne bendrijos, o „Limada“ naudai“, – tikino garažo savininkas Alfonsas.
Planuojama, kad rekonstrukcija truks dvejus metus. Tačiau gyventojai nerimauja, kad suniokotas turtas liks negrąžintas į pradinę būklę.
„Jei bus pastebėta, kad padaryta žala, pagal galiojantį draudimą nuostoliai bus atlyginti“, – neslėpė A. Daunoravičius.
Patikrinimą atlikusi Statybų inspekcija avarinės statinių būklės nenustatė. Tiesa, tyrimą vis dar vykdo, tad galutinio sprendimo nepriėmė.
