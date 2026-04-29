Vilniečiai kviečiami pasodinti daugiau kaip tris tūkstančius augalų

„Tokios talkos padeda ne tik želdinti miestą, bet ir kuria stipresnį ryšį su savo aplinka. Kartu sodindami augalus gyventojai prisideda prie jaukesnio, žalesnio ir gyvesnio Vilniaus kūrimo. Kviečiu vilniečius prisijungti prie talkos Žirmūnuose ir kartu puoselėti savo rajoną“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Ties Tuskulėnų gatve bus sodinami žvilgantieji kauleniai, šermukšnialapės lanksvūnės, kalninės pušys, juodauogiai šeivamedžiai, paprastieji putinai ir bespyglės gervuogės. Šie augalai papildys viešąją erdvę žaluma, suteiks jai daugiau gyvybės ir ilgainiui kurs patrauklesnę aplinką vietos gyventojams.
Į talką kviečiami visi norintys – gyventojai, šeimos, kaimynai ir bendruomenės nariai. Neturintiems darbo įrankių, jie bus suteikiami, o norintys ir galintys kviečiami atsinešti savo pirštines, kastuvą ar mažesnius kastuvėlius. Talkoje dalyvaujantiems moksleiviams bus užskaitomos socialinės–pilietinės veiklos valandos. Po talkos dalyvių lauks ir vaišės – renginio partneris „IKI Lietuva“ pasirūpins gardžiais kepiniais ir užkandžiais.
