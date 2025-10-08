Vilniečiai nemokamai galės išvežti stambių gabaritų atliekas – paslauga tampa dar patogesnė

Dar daugiau nemokamai išvežamų atliekų
Pastaraisiais metais ši paslauga sulaukia vis didesnio gyventojų susidomėjimo – pernai, vilniečiai ją užsisakė net 17 126 kartus. VASA duomenimis, individualios atliekų paėmimo paslaugos užsakymų skaičius kasmet nuosekliai auga apie 20 proc.
Ši tendencija parodė, kad paslauga yra itin reikalinga, todėl nuspręsta padidinti išvežamų atliekų kiekio limitą, kad ji taptų dar patogesnė gyventojams. Vieno išvežimo metu nemokamai bus galima perduoti iki 10 vienetų stambių daiktų (anksčiau – 8 vnt.), kurių bendras svoris neviršija 250 kg (anksčiau – 200 kg).
„Matome, kad gyventojams ši paslauga yra svarbi ir reikalinga – ja naudojamasi vis dažniau. Todėl nuolat ieškome sprendimų, kaip ją padaryti dar efektyvesnę. Išaugęs leidžiamas atliekų kiekis suteiks daugiau patogumo gyventojams“, – sakė „Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus“ vadovė Daiva Garbaliauskaitė.
Bendrijų įsitraukimas – patogesnis ir efektyvesnis sprendimas
VASA pastebi, kad vis dažniau paslauga naudojasi ne tik pavieniai vilniečiai, bet ir daugiabučių namų bendrijos, kurios kooperuojasi bendram išvežimui. Toks sprendimas leidžia tvarkyti didelių gabaritų atliekas organizuotai, taupant laiką ir lėšas tiek gyventojams, tiek paslaugos teikėjams.
„Praėjusiais metais išryškėjo nauja tendencija – vis daugiau bendrijų jungiasi ir kartu užsako išvežimo paslaugą. Tai leidžia atliekas surinkti greičiau, planuoti maršrutus tiksliau, o gyventojams nebereikia kaupti didelio kiekio atliekų savo būste. Be to, paslauga teikiama ne tik darbo dienomis, bet ir šeštadieniais, todėl gyventojams paprasčiau planuotis išvežimą ir prisidėti prie tvarkingesnės miesto aplinkos kūrimo“, – pažymėjo D. Garbaliauskaitė.
Pasinaudoję šia paslauga, gyventojai gali patogiai atsikratyti nebenaudojamų baldų, buitinės technikos ar kitų stambių atliekų – nedarydami žalos aplinkai ir jų nepalikdami prie konteinerių ar viešose miesto erdvėse.
Paslauga užsakoma lengvai – telefonu, el. paštu arba prisijungus prie VASA savitarnos svetainės. Gyventojai taip pat gali ir toliau naudotis VAATC didelių gabaritų atliekų aikštelėmis, jei nori patys pristatyti atliekas.
Daugiau informacijos apie individualią nemokamą paslaugą rasite čia.
