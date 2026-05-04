 Vilniuje baigtas ilgiausias istorijoje šildymo sezonas

Vilniuje baigtas ilgiausias istorijoje šildymo sezonas

2026-05-04 11:52
BNS inf.

Vilniuje baigėsi ilgiausias istorijoje šildymo sezonas – šilumos tiekimą visuose pastatuose namų administratoriai arba bendrijos išjungė pirmadienį.

<span>Vilniuje baigtas ilgiausias istorijoje šildymo sezonas</span>
Vilniuje baigtas ilgiausias istorijoje šildymo sezonas / Asociatyvi magnific.com nuotr.

Pernai rugsėjo 30 dieną pradėtas sezonas truko 217 dienų ir buvo ilgiausias istorijoje. Pernai šildymo sezonas baigtas balandžio 16 dieną, pirmadienį pranešė šilumos tiekimo bendrovė „Miesto gijos“.

„Šis šildymo sezonas sostinėje buvo išskirtinis ne tik savo trukme, bet ir oro sąlygomis. Tai šalčiausias sezonas per dešimtmetį. Šilumos kaina be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) išliko panašiame lygyje, tačiau gyventojų išlaidas didino Seimo sprendimu įsigalioję PVM tarifo pokyčiai“, – pranešime teigė „Miesto gijų“ generalinis direktorius Gerimantas Bakanas.

Vidutinė šilumos kaina sostinėje siekė 7,44 cento už kilovatvalandę (be PVM) ir išliko panaši, kaip ir praėjusį sezoną (7,26 cento).

Didžioji dalis šilumos energijos Vilniuje buvo pagaminta iš biokuro ir biologiškai neskaidžių atliekų – jie sudarė 74 proc. visos šilumos, o dar  26 proc. šilumos gaminta iš gamtinių dujų.

Šiame straipsnyje:
šildymo sezonas
Vilnius
šildymo sezono pabaiga

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Vilnietis
Ir ką jie šildė 3-4 šiltas gegužės dienas ? Vilniaus valdininkų pasipinigavimas beribis. Žiūrėkim į sąskaitas, ar jos bus pagrįstos. Nebūkim naivūs !
2
0
senis
keista o kaip čia išjungė šyldima yra dar šūdu kuroiem ir po kaldra šalta.
0
0
Visi komentarai (2)

Daugiau naujienų