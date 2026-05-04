Vilniuje baigtas ilgiausias istorijoje šildymo sezonas

Pernai rugsėjo 30 dieną pradėtas sezonas truko 217 dienų ir buvo ilgiausias istorijoje. Pernai šildymo sezonas baigtas balandžio 16 dieną, pirmadienį pranešė šilumos tiekimo bendrovė „Miesto gijos“.
„Šis šildymo sezonas sostinėje buvo išskirtinis ne tik savo trukme, bet ir oro sąlygomis. Tai šalčiausias sezonas per dešimtmetį. Šilumos kaina be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) išliko panašiame lygyje, tačiau gyventojų išlaidas didino Seimo sprendimu įsigalioję PVM tarifo pokyčiai“, – pranešime teigė „Miesto gijų“ generalinis direktorius Gerimantas Bakanas.
Vidutinė šilumos kaina sostinėje siekė 7,44 cento už kilovatvalandę (be PVM) ir išliko panaši, kaip ir praėjusį sezoną (7,26 cento).
Didžioji dalis šilumos energijos Vilniuje buvo pagaminta iš biokuro ir biologiškai neskaidžių atliekų – jie sudarė 74 proc. visos šilumos, o dar 26 proc. šilumos gaminta iš gamtinių dujų.
