Vilniuje dar dvidešimt tūkstančių saugomų medžių nustatyta didesnė atkuriamoji vertė

Keičiasi požiūris į medžių vertę
Miesto taryba kovo pabaigoje į saugomų medžių sąrašą, kuriems taikoma didesnė pačios Savivaldybės nustatyta atkuriamoji vertė, įtraukė dar dvidešimt tūkstančių medžių. Tai reiškia, kad jei medis, gavus leidimą, bus kertamas, privaloma mokėti didesnę kompensaciją miestui už medžio praradimą. „Mokamos sumos bent truputį priartėja prie miesto aplinkai ir gyventojams teikiamos vertės“, – sako Vilniaus savivaldybės Miesto aplinkos skyriaus vedėjas Gintautas Runovičius.
Įvairūs tyrimai rodo, kad vieno miesto medžio vertė, įskaitant jo teikiamas ekosistemines paslaugas ir atkuriamąją vertę, gali siekti nuo kelių tūkstančių iki 10–20 tūkstančių eurų ar daugiau.
Šiuo metu už Savivaldybės saugomo klevo, pvz. brandaus 50 cm kamieno skersmens, pašalinimą, gavus leidimą, reikėtų mokėti aštuoniolika tūkstančių eurų kompensaciją. Ši kompensacija naudojama naujų medžių sodinimui ir esamų priežiūrai.
Pagal želdynų įstatymą saugotinais laikomi jau paaugę (kurių kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje ne mažesnis kaip 20 cm) ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės, ginkmedžiai. Taip pat brandžios geros ir patenkinamos būklės tuopos.
Saugomi ir privačiuose sklypuose
Šis nutarimas apima ir privačiuose sklypuose augančius medžius, todėl virš 700 sklypų savininkų gauna laiškus, informuojančius apie pasikeitusius jų sklypuose augančių saugotinų medžių atkuriamosios vertės įkainius. Jie aktualūs planuojant tvarkyti želdinius.
Leidimai kirsti saugotinus medžius išduodami tik išimtiniais atvejais ir dėl svarių priežasčių. Už tai sklypo savininkas turi sumokėti miestui kompensaciją – medžių atkuriamąją vertę.
Pasitikrinti, ar Jūsų sklype yra saugotinų medžių, kuriems taikomi didesni atkuriamosios vertės įkainiai, galite želdynų interaktyviame žemėlapyje pagal adresą.
Primenama, kad be leidimo nukirtus ar kitaip pakenkus saugotinam medžiui, pažeidėjui tenka atlyginti žalą aplinkai, kuri skaičiuojama želdinio atkuriamosios vertės įkainį didinant dešimt kartų. Pavyzdžiui, be leidimo nukirtus aukščiau minėtą klevą, pažeidėjui tektų atlyginti 180 tūkstančių eurų žalą aplinkai.
Atkuriamosios vertės įkainiai netaikomi vaismedžiams, invaziniams medžiams, tokiems kaip baltažiedės robinijos, uosialapiai klevai, ar avarinės būklės medžiams. Leidimo kirsti jiems nereikia, tačiau prašoma informuoti Savivaldybę apie planuojamus darbus.
