Vilniuje oficialiai atidaromas Lazdynų Pelėdos skveras – šventę lydės muzika

Pačioje Vilniaus Senamiesčio širdyje atnaujinta Šventojo Juozapo aikštė, daugeliui geriau pažįstama kaip Lazdynų Pelėdos skveras. Tvarkant šią viešąją erdvę sutvarkytos dangos, pagerintos sąlygos brandiems medžiams, atnaujintas gėlynas ir įrengta nauja mažoji architektūra. Taip pat pagerinti patekimai į skverą, o pati erdvė tapo patogesnė kasdieniam poilsiui ir susitikimams.
„Lazdynų Pelėdos skveras jau gyvena savo gyvenimą, o jo atnaujinimą oficialiai pažymime šia švente. Po pokyčių ši vieta tapo patogesnė, jaukesnė ir dar labiau kviečianti sustoti, susitikti bei pabūti. Džiugu, kad šią progą minime su muzika“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Skvero atidarymą šiemet minėsime kartu su Gatvės muzikos diena, todėl atnaujinta erdvė visą dieną gyvens muzikos ritmu. Muzikinėje programoje pasirodys merginų kolektyvas iš Balsių „Pragiedruliai“, Vilniaus Antakalnio gimnazijos muzikos studija „Stereo“, jaunas atlikėjas Tadas ir lietuviškai dainuojantis kolektyvas „Akys“.
Atidarymo dieną skvere netrūks ne tik muzikos, bet ir pasakojimų – istorikė, laidų vedėja ir gidė Erika Meškauskienė papasakos Lazdynų Pelėdos skvero istoriją.
Renginyje taip pat lauks „Vilniaus vandenų“ vandens kokteiliai, o mažųjų – laikinos tatuiruotės, vėjo malūnėlių dirbtuvės ir kartoninių inkilėlių gamyba.
Kviečiame užsukti, pasižvalgyti po atnaujintą skverą, pasiklausyti muzikos ir kartu atšvęsti dar vieną jaukesnę miesto erdvę.
