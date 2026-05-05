Vilniuje plėvesuos net trys Mėlynosios vėliavos: vos viena džiaugiasi tik trečdalis Europos sostinių

Šie paplūdimiai Mėlynąja vėliava įvertinti dvejiems vasaros sezonams – 2026 ir 2027 metams.
„Paplūdimių prasme Vilnius – unikali Europos sostinė: čia veikia net 15 miesto paplūdimių, visi jie patogiai pasiekiami mažiau nei per pusvalandį dviračiu, automobiliu, visuomeniniu transportu, kai kurie – net pėsčiomis ar laivu, – sakė „Grindos” direktorius Jonas Davidavičius. – Trečius metus paeiliui gauname tris Mėlynąsias vėliavas: tai patvirtina, kad sostinės paplūdimiuose užtikrinama nepriekaištinga švara ir saugumas. Todėl nuosekliai geriname paplūdimių infrastruktūrą, kad vilniečiams atostogų jausmas prasidėtų ne oro uoste, o čia pat, prie miesto vandens telkinių.“
Mėlynoji vėliava, rekreacijos paslaugų pasaulyje prilyginama „Michelin” žvaigždutėms, skiriama tik tiems paplūdimiams, kurie atitinka 33 griežtus vandens kokybės, aplinkosaugos, saugumo, švietimo ir informavimo reikalavimus.
Apdovanotuose paplūdimiuose privalo būti nuolat atliekami vandens kokybės tyrimai, švari pakrantė, gelbėtojų dėka užtikrinamas lankytojų saugumas, įrengtos persirengimo vietos, tvarkingi tualetai, informaciniai stendai. Reikalavimų laikymasis nuolat tikrinamas – neatitikimai reiškia, kad vėliava turi būti nedelsiant nuleidžiama.
Mėlynosios vėliavos programą vykdo Kopenhagoje veikiantis Aplinkosauginio švietimo fondas (angl. Foundation for Environmental Education, FEE), kurio tarptautinė komisija vertina apie 22 tūkstančius paplūdimių visoje Europoje. Mėlynoji vėliava suteikiama tik apie 1,5 tūkst. jų. Tik maždaug trečdalis Europos sostinių turi bent vieną tokią vėliavą, o Vilniuje jų yra net trys.
Šiemet Lietuvoje Mėlynoji vėliava plevėsuos iš viso septyniuose paplūdimiuose: trys – Vilniuje, likusieji – pajūryje.
Vilniuje „Grinda“ prižiūri 15 paplūdimių ir ruošiasi oficialiam maudymosi sezono startui birželio 1 dieną.
