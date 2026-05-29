Vilniuje prasideda šaltibarščių festivalis

Festivalį organizuojanti Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūra „Go Vilnius“ skelbia, kad šiemet renginio lankytojai pirmą kartą galės stebėti Nerimi plauksiantį šaltibarščių paradą, išbandyti čiuožyklą nuo Baltojo tilto, puoštis šventiniais kostiumais ir valgyti šaltibarščius.
„Šį rožinį savaitgalį laukia ne tik dar daugiau veiklų, bet ir skonių bei kultūrų. Pavyzdžiui, bus galima pamatyti ir paragauti, kaip šaltibarščius interpretuoja italai, indai, argentiniečiai ir kitos sostinėje gyvenančios bendruomenės“, – pranešime cituojama „Go Vilnius“ komunikacijos vadovė Eglė Girdzijauskaitė.
Skelbiama, kad festivalis prasidės penktadienį, „Pink Break“ (liet. „Rožinės pertraukos“) iniciatyva, kuri kvies miestiečius ir Vilniaus svečius vienu metu susėsti bendriems rožiniams pietums. Tuo metu penktadienio vakarą sostinės Rotušės aikštėje vyks oficialus festivalio atidarymas, kurio metu laukia muzikiniai pasirodymai ir komikų šou.
Didžioji „Vilnius Pink Soup Fest“ dalis gegužės 30–31 dienomis persikels prie Baltojo tilto. Nurodoma, jog ryškiausiu šių metų festivalio akcentu taps pirmą kartą Nerimi plauksiantis šaltibarščių paradas nuo Energetikos ir technikos muziejaus iki Baltojo tilto.
Kiek vėliau vyks padavėjų bėgimas nuo Žaliojo iki Baltojo tilto bei šaltibarštiškiausio kostiumo konkursas. Taip pat vyks šaltibarščių valgymo varžybos, kurių metu kiekvienas dalyvis turės įveikti keletą litrų rožinės sriubos, o laimės greičiausiai tai padaręs.
Festivalio erdvėse prie Baltojo tilto lankytojų lauks viena ryškiausių šventės tradicijų – rožinė čiuožykla. Visai šalia pagrindinės čiuožyklos bus įrengtas vaikams skirtas šaltibarščių baseinas bei du pripučiami atrakcionai mažiesiems festivalio dalyviams.
Organizatoriai skelbia, jog norintys aktyvesnių pramogų galės išbandyti „Agurko iššūkį“ – mechaninį agurką, kuris leis pasijausti tarsi tikrame rodeo.
Pabrėžiama, jog šaltibarščių festivalio metu Vilniuje veikiančių užsienio restoranų šefai šį patiekalą interpretuos savaip – su savo šalių skoniais, prieskoniais ir kulinariniais ypatumais.
Festivalį gegužės 31 dieną, sekmadienį, vainikuos uždarymo koncertas prie Baltojo tilto, kuriame pasirodys Sandra Carrillo.
(be temos)
(be temos)
(be temos)