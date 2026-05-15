Vilniuje surengtas piketas: vėl siekiama atkreipti dėmesį į žmogaus teisių pažeidimus Tibete

„(…) Visi dalykai liudija, kad prasidėjo absoliučiai sisteminis tibetiečių naikinimas. Pirmiau tai yra kolonijinės mokyklos, kur yra laikoma apie 1 mln. tibetiečių vaikų ir atskirtų šeimų, kurie tik per šventes gali grįžti. Visa edukacija vyksta tik kiniečių kalba – tai reiškia, kad vykdomas smegenų plovimas, patriotinis perauklėjimas. Tai reiškia, kad iš tibetiečių norima ištrinti jų sąmonę“, – Eltai penktadienį teigė Tibeto rėmimo grupės atstovas Robertas Mažeika.
„Norime atkreipti politikų, visuomenės dėmesį, kad iki šiol taip, Lietuvoje nėra Kinijos ambasadoriaus, tačiau Europoje kinų diplomatai laisvai keliauja po visą Europą. Deja, į Tibetą Europos diplomatai negali atvykti, laisvai keliauti – viskas labai cenzūruojama, griežtai prižiūrima“, – pabrėžė jis.
Kaip teigė akcijos organizatoriai, piketo data pasirinkta neatsitiktinai. 1995 metų gegužės 17 d. Kinijos pareigūnai areštavo ir nežinoma kryptimi išgabeno prieš tris dienas XI Pančen Lamos inkarnacija paskelbtą šešerių metų Geduną Čiokj Nijimą bei jo šeimos narius. Nuo tada Pančen Lama yra laikomas jauniausiu politiniu kaliniu pasaulyje ir apie jį nėra jokių patikimų žinių.
Visame pasaulyje šią dieną Tibeto rėmėjai reikalauja, kad Kinijos vyriausybė, laikydamasi tarptautinių įsipareigojimų ir sutarčių, išlaisvintų Pančen Lamą ir visus politinius kalinius.
ELTA primena, kad nors pasaulio bendruomenė ne kartą yra išreiškusi susirūpinimą dėl žmogaus teisių pažeidimų Tibete, Kinijos valdžia tai traktuoja kaip kišimąsi į jos vidaus politiką.
Nuo 2015 metų šimtai tūkstančių tibetiečių buvo „perkelti“ iš tradicinio gyvenimo kaime į žemos kvalifikacijos ir mažai apmokamą darbą pagal programą, kuri apibūdinama kaip savanoriška, tačiau išties yra vykdoma priverstiniu būdu.
Solidarizuojantis su okupuota tibetiečių tauta jau daugiau kaip dvidešimt metų Vilniuje rengiamas Tibeto sukilimo minėjimas.
Naujausi komentarai