Vilniuje trečią kartą vyko šeimų renginys „Stipresnės kartu“

Renginio dalyviai rinkosi prie Vingio parko tilto, Žvėryno pusėje, o eisena tęsėsi iki Vingio parko estrados. Čia susirinkusiųjų laukė ne tik veiklos visai šeimai, bet ir pokalbiai apie emocinę sveikatą, tėvystę bei pagalbos galimybes.
„Per trejus metus mieste užauginome gražią tradiciją – susitikti ne tik su mamomis, bet ir su tėčiais, kitais artimaisiais bei kalbėtis apie aktualias tėvystės kasdienybės temas. Iš nedidelio susibūrimo šis renginys išaugo į didelę šeimų šventę, kurioje savijautos, bendravimo, rūpinimosi vieni kitais ir savimi temos tampa vis natūralesnės, o kreiptis pagalbos – nebebaisu. Labai dėkoju visiems, kurie šiandien nepabūgo oro ir skyrė laiko pabūti kartu. Tikiu, kad pozityvios emocijos ir bendrystės jausmas leido pailsėti, sužinoti naujų dalykų ir prasmingai praleisti laiką“, – sakė Vilniaus miesto vicemerė Simona Bieliūnė.
Šių metų renginyje dėmesys skirtas ne tik mamų savijautos, rūpinimosi savimi temai, bet ir tėčių patirtims. Pokalbio metu neseniai tėčiu tapęs aktorius Arūnas Sakalauskas atvirai ir šmaikščiai dalijosi nepagražinta tėvystės realybe, kalbėjo apie lygiavertį tėčio vaidmenį šeimoje, emocinį palaikymą mamai, pagalbos svarbą bei atvirumo stoką kalbant apie tikrąją vaikų auginimo pusę.
Renginio metu netrūko veiklų visai šeimai. Mažųjų laukė animatorių užsiėmimai, kūrybinės dirbtuvės ir kitos nemokamos pramogos, o suaugusieji buvo pakviesti į šokio-judesio terapijos užsiėmimą su Gabriele Raudyte-Dombrauske. Partnerių erdvėse šeimos galėjo gauti aktualios informacijos apie nėštumo ir pogimdyvinį laikotarpį, psichikos sveikatai palankius veiksnius, tėvams skirtus tėvystės įgūdžių užsiėmimus bei kitas Vilniuje prieinamas profesionalias ir savitarpio pagalbos galimybes.
Renginys dar kartą priminė, kad mamos emocinė gerovė nėra tik asmeninis klausimas – tai visos šeimos stiprybės ir ramybės pagrindas. „Stipresnės kartu“ tapo erdve ne tik susipažinti, užsiimti fiziškai aktyvia veikla, pabūti drauge, bet ir atvirai kalbėti apie tai, kas šeimose dažnai lieka nutylėta: nuovargį, nerimą, pasimetimą ir pagalbos poreikį.
Nemokamą renginį organizavo Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus visuomenės sveikatos biuras „Vilnius sveikiau“ ir iniciatyva „Mama mums rūpi“.
