Vilniuje vyks eitynės prieš Izraelio veiksmus Gazos Ruože

Protesto šūkis – „Užtenka tylėti“. Akcijos dalyviai nuo Europos aikštės žygiuos iki Vinco Kudirkos aikštės, pranešė organizatoriai. Kaip BNS informavo Vilniaus miesto savivaldybė, proteste gali dalyvauti apie 500 žmonių.
„Tarptautinės žmogaus teisių organizacijos, genocido tyrėjai ir Jungtinių Tautų ekspertai sutaria, kad Izraelis Gazoje vykdo genocidą. Vadovaujantis Genocido konvencija, kurią, beje, yra ratifikavusi ir Lietuva, valstybės įsipareigoja užkirsti kelią genocidui ir už jį bausti, nepaisant to, ar jis vykdomas taikos ar karo metu“, – sakė viena iš protesto organizatorių Ieva Laugalytė.
„Lietuva genocido akivaizdoje dar tyli. Tylus prieštaravimas niekuo neprisideda prie to, kad Izraelio vykdomas genocidas būtų sustabdytas, Izraelis būtų nubaustas, o palestiniečiai galėtų gyventi saugiai, oriai ir laisvai nuo okupacijos“, – tvirtino kitas protesto organizatorius Ajus Jurgaitis.
Pasak jo, šiomis eitynėmis ir mitingu norima pareikalauti iš valstybės institucijų, kad jos nutrauktų diplomatinius, ekonominius ir kultūrinius santykius su Izraeliu, įvestų tikslines sankcijas šios šalies vyriausybei bei karinėms struktūroms, dėtų aktyvias pastangas siekiant užkirsti kelią tolesniam genocido vykdymui ir užtikrinant, kad Izraelis būtų baudžiamas už įvykdytus nusikaltimus vadovaujantis tarptautine teise.
Protestą organizuoja kolektyvai „Poppies Palestine Action Vilnius“, „Demonstruokimės“, Vilniaus dailės akademijos bendruomenė už Palestiną, Vilniaus universiteto studentai už Palestiną, Gegužės 1-osios profesinė sąjunga, klimato judėjimas „Fridays For Future Lietuva“, būgnų kolektyvas „RoR Vilnius“, žydiškas judėjimas „Vilne Bund“.
Kaip rašė BNS, naujausią karinį konfliktą Artimųjų Rytų regione sukėlė kruvinas 2023-iųjų spalio 7-osios islamistų kovotojų grupuotės „Hamas“ išpuolis Izraelyje.
Izraelio atsakomasis puolimas nusinešė mažiausiai 67 tūkst. palestiniečių gyvybes, rodo Sveikatos apsaugos ministerijos duomenys „Hamas“ valdomoje teritorijoje, kuriuos Jungtinės Tautos laiko patikimais.
Pastaraisiais mėnesiais Izraelis buvo suintensyvinęs operacijas Gazos Ruože, vadindamas jas atnaujintomis pastangomis sunaikinti islamistų grupuotę „Hamas“. Šiuos veiksmus pasmerkė tarptautinė bendruomenė, mat Izraelis beveik tris mėnesius blokavo humanitarinės pagalbos teikimą Gazos Ruožui.
Šią savaitę Izraelis ir „Hamas“ sutarė dėl paliaubų sudarymo ir įkaitų paleidimo.
