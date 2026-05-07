Vilnius atnaujina dviračių ir pėsčiųjų takus palei Nerį

„Šiemet vilniečiai aiškiai pajus pokyčius – tvarkome ilgai pamirštas, apleistas ir nepatogias pėsčiųjų bei dviračių maršrutų atkarpas palei Nerį. Ypatingą dėmesį skiriame gyventojų saugumui – norime, kad rekreacines erdves galėtų lengvai pasiekti šeimos su vaikais, automobiliai liktų paskutine priemone laisvalaikio kelionėse, o tarp dviratininkų ir pėsčiųjų nekiltų konfliktų“, – sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Geresnis susisiekimas su rekreacinėmis teritorijomis
Įgyvendinant Neries atgaivinimo viziją, gerinama svarbi dviračių trasa kairiajame Neries krante. Šalia jau atnaujintų takų Valakampiuose, taip pat numatoma modernizuoti takus nuo Valakampių tilto iki P. Vileišio gatvės, užtikrinant patogų susisiekimą tarp miesto centro ir rekreacinių erdvių.
Šiais metais bus sutvarkyta atkarpa šalia Antakalnio klinikinės ligoninės – birios dangos takas taps patogiu, apšviestu ir asfaltuotu pėsčiųjų ir dviračių taku. Taip pat bus projektuojamos trūkstamos jungtys per O. Milašiaus viaduką ir Lizdeikos gatvę. Ilgainiui takų sistema susijungs į vientisą tinklą.
Atnaujinama „Eurovelo“ trasa Žirmūnuose
Įveiklinant Neries upės pakrantes, suplanuotas vilniečių pamėgtos „Eurovelo“ dviračių ir pėsčiųjų trasos atnaujinimas nuo Verkių iki Tuskulėnų rimties parko.
Ties Žirmūnų paplūdimiu, kur trasa susiaurėja, planuojama įrengti dviračių gatvę, atlaisvinant šaligatvį pėstiesiems. Tuo pačiu projektu gatvėje bus įrengtos ir lygiagretaus parkavimo vietos paplūdimio lankytojams.
Toliau iki Žirmūnų žiemos uosto einančius pėsčiųjų ir dviračių takus numatyta pagerinti, sumažinant įtampas tarp pėsčiųjų ir dviratininkų – planuojama įrengti platų, saugiai prasilenkti leidžiantį dviračių taką ir kietos dangos pėsčiųjų taką, kuriuo patogiai galės judėti mamos su vežimėliais, mažamečiai su paspirtukais ar kitomis ratuotomis priemonėmis, žmonės su judėjimo negalia. Šiuo metu pradedami rengti projekto sprendiniai ir dar šiemet numatoma pradėti rangos darbus.
Taip pat svarstoma, jog šaligatvis nuo Žirmūnų žiemos uosto iki Šilo tilto galėtų būti skirtas tik pėstiesiems, o šiuo metu neasfaltuotas kelias taptų modernia dviračių gatve.
Ilgainiui bus atnaujinamos ir kitos trasos atkarpos. 2026 m. bus pradėtas projektuoti pėsčiųjų ir dviračių takas tarp Šilo tilto ir Tuskulėnų dvaro, kurio dabartinė būklė reikalauja esminių pokyčių. Rekonstrukcija galėtų būti užbaigta iki 2029 m. Taip pat planuojama geriau pritaikyti Šilo tiltą pėstiesiems ir dviratininkams, o tilto prieigas Žirmūnų pusėje paversti jaukia viešąja erdve.
Be to, numatoma rekonstruoti tako atkarpą šalia Tuskulėnų dvaro – išplatinti pėsčiųjų takus, esančius šalia Žirmūnų g. 1D įsikūrusio statinio, ir formuoti dviračių gatvę, siekiant aiškiau atskirti skirtingus judėjimo srautus ir efektyviau išnaudoti esamą gatvės plotį. Dalis dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcijos projekto jau yra parengta, o šiais metais bus pradėti dviračių gatvės projektavimo darbai. Numatoma, kad atkarpa galėtų būti rekonstruota iki 2028 m. pabaigos.
Nauja dviračių jungtis vakariniams rajonams
Taip pat rengiamasi įgyvendinti naują dviračių jungtį Lazdynėlių, Lazdynų ir kitų vakarinių rajonų gyventojams. Šiais metais bus projektuojamas naujas dviračių takas nuo Miškinių gatvės iki būsimo Užvingio salos tilto, kurio statybas planuojama pradėti kitais metais.
Įgyvendinus šiuos projektus, Lazdynų ir Lazdynėlių gyventojai per Vingio parką galės patogiai ir saugiai dviračiais pasiekti Naujamiestį bei Senamiestį.
