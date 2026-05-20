Vingio parke prie Neries planuojamas pirčių kompleksas: vilniečiai kviečiami į projekto pristatymą

„Šiandien gyvenimas prie Neries dažniausiai verda tik šiltuoju metų laiku. Norime, kad upės pakrantės būtų gyvos visus metus – kad vilniečiai čia rastų įvairių būdų ir aktyviai leisti laiką, ir ramiai pailsėti prie vandens. Tokio pirčių komplekso mieste iki šiol neturėjome, todėl ši nauja rekreacinė erdvė praplės veiklų prie upės galimybes ir skatins sveikesnį, aktyvesnį laisvalaikį“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Projektuojama teritorija apima vakarinę Neries pakrantę palei VU Botanikos sodą, esamą Vingio parko augintinių paplūdimį bei teritoriją iki regbio ir lengvosios atletikos stadionų. Šiuo metu teritorijoje jau veikia paplūdimio infrastruktūra – persirengimo kabinos, suolai, augintinių žaidimų įranga, pikniko vietos, yra susiformavęs takų tinklas bei aktyviai naudojamos viešosios erdvės. Vis dėlto, paplūdimys stokoja funkcijų įvairovės, ypatingai veiklų šaltuoju metų laiku.
Pirmuoju projekto etapu planuojama įrengti tris 4–6 vietų modulines pirtis ir visą reikalingą infrastruktūrą. Pirmiausia paplūdimyje bus įrengtas vandentiekis, nuotekų ir elektros tinklai, būtini pirčių veiklai. Vilniaus miesto savivaldybė skelbs konkursą, kurio metu bus atrinktas privatus operatorius, įrengsiantis kilnojamas pirtis ir toliau vykdysiantis pirčių veiklą trijose specialiai paruoštose paplūdimio vietose.
Kartu suplanuota įrengti viešus stacionarius modulinius tualetus ir dušus, kuriais galės naudotis, ir pirčių, ir paplūdimio lankytojai, papildomus suoliukus bei gultus, gelbėtojų poilsio zoną. Projekte taip pat numatytas paplūdimio teritorijos sutvarkymas ir geresnis jos pritaikymas lankytojams. Čia planuojami nauji gruntiniai pėsčiųjų takai, asfaltuotas įvažiavimas, poilsio zonos, treniruokliai, dviračių stovai, informaciniai stendai bei geriamo vandens stotelė.
Kaip rašoma pranešime spaudai, visi sprendiniai projektuojami užtikrinant patogų judėjimą visiems, įskaitant žmones su negalia.
Antrajame etape numatoma įrengti natūralistinio dizaino vaikų žaidimų aikštelę, kuri papildytų rekreacinę teritoriją prie paplūdimio bei sporto ir sveikatingumo zonos.
Viešas projekto pristatymas vyks 2026 m. gegužės 28 d. 18 val. VU Botanikos sodo Vingio skyriuje. Renginio metu projektą vykdantys VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ pristatys pirčių projekto sprendinius, vyks diskusijos su bendruomene. Vakaro metu pirtininkai pasakos apie pirties kultūrą ir jos naudą, o svečiai bus kviečiami į neformalius pokalbius su VU Botanikos sodo atstovais.
