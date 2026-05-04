Iš baro lauko terasos pavogtos devynios kėdės: policija turi klausimų šiam vyrui

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.
Praėjusių metų spalio 31 d. apie 6.24 val. Vilniuje, J. Basanavičiaus gatvėje, iš baro lauko terasos buvo pavogtos devynios kėdės.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius šį vaizdo kamerų užfiksuotą vyrą, susisiekti su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Angelina Kopač, tel. +370 700 56766, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
