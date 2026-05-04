Bartoševičius pažadėjo pats atvykti į policiją

Eltos žiniomis, nuteistasis antradienį po pietų turėtų atvykti į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato patalpas T. Ševčenkos gatvėje.
„Policija raštą iš teismo dėl bausmės vykdymo gavo, dėl tolimesnių veiksmų pareigūnai buvo susisiekę su nuteistojo atstovu“, – Eltai pirmadienio pavakarę sakė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja.
Kalėti nuteistiems asmenims leidžiama su daiktais patiems pristatyti į policiją. Pavyzdžiui, šia galimybe pasinaudojo „MG Baltic“ politinės korupcijos byloje nuteisti buvę Seimo nariai Vytautas Gapšys, Eligijus Masiulis, buvęs koncerno viceprezidentas Raimondas Kurlianskis. Prieš keletą metų jie patys atvyko į komisariatus.
Panevėžio apygardos teismas pirmadienį išsiuntė dokumentus Vilniaus apskrities policijai dėl K. Bartoševičiaus sulaikymo, įsiteisėjus nuosprendžiui, ir realios laisvės atėmimo bausmės vykdymo.
Apeliacinis teismas Panevėžio apygardos teismui vykdymui išsiuntė septynerių metų laisvės atėmimo bausme už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius nuteisto buvusio Seimo nario K. Bartoševičiaus baudžiamąją bylą.
Fiziškai gavęs keturiolika bylos tomų, Panevėžio apygardos teismas siuntė patvarkymus policijai dėl nuosprendžio vykdymo.
Pagal nustatytą tvarką, nuosprendžiui įsiteisėjus, jis siunčiamas vykdyti į pirmosios instancijos teismą.
Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene Venta Valčackienė Eltai sakė, kad Panevėžio apygardos teismas dar ketvirtadienį buvo informuotas apie įsiteisėjusį nuosprendį. Byla per kurjerį buvo išsiųsta Panevėžio apygardos teismui.
K. Bartoševičius iki nuosprendžio įsiteisėjimo buvo paliktas laisvėje, jam skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti, iš jo buvo paimti asmens dokumentai. Nuteistasis gyvena Vilniuje, todėl nuosprendžio vykdymas patikėtas sostinės policijai.
Skirta 7 metų laisvės atėmimo bausmė
ELTA primena, kad praeitą Apeliacinis teismas atmetė K. Bartoševičiaus apeliacinį skundą. Trijų teisėjų kolegija paskelbė, kad dėl visų kaltinimų vyras buvo pripažintas pagrįstai. Apkaltinamasis nuosprendis priimtas pagrįstai, o K. Bartoševičiaus kaltė jokių abejonių nekelia.
Konstatuota, kad ekspolitikas nusikalto neatsitiktinai, nusikalto prieš vaikus, prieš vieną vaiką nusikaltimus K. Bartoševičius vykdė dvejus metus.
Prasikaltę buvę Seimo nariai dažniausiai laisvės atėmimo bausmę atlieka Kauno kalėjime.
„Konkrečią bausmės atlikimo vietą, kurioje nuteistasis turės atlikti laisvės atėmimo bausmę, atsižvelgdama į nuteistojo keliamą pavojų, visuomenės saugumą, padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą ir pobūdį, į nuteistojo sveikatą, psichologines savybes, amžių, darbingumą, turimą specialybę, o jei yra galimybė, – ir į nuteistojo nepilnamečio vaiko (vaikų) interesus bei nuteistojo arba kitų jo artimųjų nuolatinę gyvenamąją vietą, parenka laisvės atėmimo vietų įstaiga. Taip pat atsižvelgiama į laisvų vietų skaičių įkalinimo įstaigose, kitas aplinkybes“, – Eltai anksčiau yra sakiusi Lietuvos kalėjimų tarnyba.
Apeliacinio teismo verdiktas dar gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. K. Bartoševičius ir jo advokatas šio teismo taip pat galės prašyti stabdyti laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Tačiau dar praeitą savaitę K. Bartoševičiaus advokatas Eltai sakė, kad nuosprendžio stabdymui reikia svarių argumentų ir motyvų.
Pirmosios instancijos Panevėžio apygardos teismas buvusiam politikui yra skyręs 7 metus kalėjimo. Ši bausmė ir liko.
„Nuteistajam tiek už atskiras nusikalstamas veikas paskirtos bausmės, tiek ir galutinė subendrinta bausmė buvo tinkamai individualizuotos, atsižvelgus į bausmėms skirti reikšmingų aplinkybių visumą. Bausmės yra teisingos ir proporcingos, atitinka tiek nuteistojo padarytų nusikaltimų pobūdį ir pavojingumo laipsnį, tiek jo asmenybę“, – nuosprendyje nurodė Apeliacinis teismas.
Tačiau nauju nuosprendžiu po laisvės atėmimo bausmės atlikimo K. Bartoševičiui atimta teisė 5 metus dirbti darbą arba užsiimti veikla, kuri gali būti susijusi su mažamečiais bei nepilnamečiais asmenimis.
Išnagrinėjus apeliacinius skundus, taip pat padidinta dviem nukentėjusiųjų atstovams pagal įstatymą priteista turtinė žala. K. Bartoševičius visiems asmenims turės atlyginti iš viso 32 tūkst. eurų turtinės ir neturtinės žalos.
Siekiant užtikrinti nukentėjusių vaikų ir nepilnamečių liudytojų privataus gyvenimo apsaugą, byla nagrinėta uždaruose teismo posėdžiuose.
Nuteisė dėl visų kaltinimų
Pernai liepą Panevėžio apygardos teismas K. Bartoševičių pripažino kaltu dėl 10-ties nusikaltimų: mažamečio seksualinio prievartavimo, dėl nepilnamečio seksualinio prievartavimo, dėl jaunesnio negu 16 metų asmens tvirkinimo ir dėl nesunkaus nukentėjusiųjų sveikatos sutrikdymo. Jis nuteistas dėl visų pareikštų kaltinimų.
Apeliacinis teismas nuosprendį peržiūrėjo pagal keturis apeliacinius skundus – nuteistojo, prokuroro ir dviejų nukentėjusiųjų advokatės. Prokuroro skundas buvo tenkintas iš dalies.
Ikiteisminis tyrimas K. Bartoševičiaus atžvilgiu baigtas 2023 m. liepą, byla dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš vaikus buvo perduota teismui.
Tuometinis Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos parlamente narys K. Bartoševičius apie tai, kad dėl asmeninių priežasčių atsisako Seimo nario mandato pranešė prieš trejus metus – 2023 m. sausio 23 dieną. Vėliau tądien prokuratūra pranešė apie jo atžvilgiu pradėtą tyrimą dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenis.
Portalas „Delfi“ skelbė, kad galimi seksualinio pobūdžio nusikaltimai buvo įvykdyti prieš choro „Ąžuoliukas“ auklėtinius.
Viešai skelbiama, kad 2012–2020 m. K. Bartoševičius buvo viešosios įstaigos berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ direktorius, o 2018–2019 m. – Kauno Veršvų gimnazijos mokytojas.
