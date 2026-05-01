Beveik 3 mln. eurų vertės kontrabandą praleidusiam pareigūnui – bauda

Muitinės kriminalinės tarnybos (MKT) vyriausiasis inspektorius nuteistas už tarnybos pareigų neatlikimą. Nuosprendyje rašoma, kad Š. Bartninkas dėl neatsargumo netinkamai atliko savo pareigas ir dėl to valstybė patyrė didelę žalą. Pareigūnas savo kaltės nepripažino.
Bylos duomenimis, 2023 metų liepos 30-ąją Š. Bartninkas analizavo į Medininkų pasienio kelio postą iš Baltarusijos atvažiavusio vilkiko ir jo puspriekabės su rusiškais numeriais rentgeno kontrolės sistemų sugeneruotus radiografinius vaizdus.
Vilkiką vairavęs Rusijos pilietis deklaravo vežantis aliuminio kompozito krovinį. Tik vėliau paaiškėjo, kad buvo gabenama didžiulė cigarečių kontrabanda.
Patikrinimo akte Š. Bartninkas pažymėjo neatitikimų nenustatęs. Nors vėliau teisme liudiję jo kolegos ir specialistai, dirbantys su rentgeno kontrolės sistemomis, tvirtino, kad radiografiniai vaizdai buvo labai įtartini, nebūdingi metalui, todėl vilkikas turėjo būti nukreiptas fiziniam patikrinimui.
Jie teisme akcentavo spalvos, tankio ir struktūros neatitikimus, organinės medžiagos dominavimą bei tai, kad vaizdas labiau priminė kitokio pobūdžio krovinį, o ne metalą.
„Vaizdas neatitiko deklaruotų aliuminio kompozito plokščių pobūdžio, nes nebuvo būdingų metalui požymių, o krovinys atrodė pernelyg homogeniškas ir idealus“, – sakė viena iš teisme apklaustų specialisčių.
Teismas konstatavo, kad Š. Bartninkas veikė nusikalstamai nerūpestingai. Kaltinamasis tvirtino, kad draudžiamo krovinio puspriekabėje nebuvo.
Iš Medininkų kelio posto išleistas vilkikas nuvažiavo į Vilnių.
Vėliau paaiškėjo, kad minėto vilkiko puspriekabėje buvo cigaretės su baltarusiškomis banderolėmis – 156,8 tūkst. pakelių „Minsk Super Slims“, 138,4 tūkst. pakelių „5 Minsk Super Slims“, 156 tūkst. pakelių „Queen Menthol“ ir 251,2 tūkst. pakelių „NZ Gold“. Viso 702,4 tūkst. pakelių, kurių bendra vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, yra 2 mln. 882 tūkst. eurų.
Teismo manymu, 19 metų muitinėje dirbantis pareigūnas turėjo numatyti, kad šiuo vilkiku gabenama kontrabanda.
MKT tyrimą pradėjo po to, kai 2023 metų rugpjūčio 2 dieną Lenkijoje buvo sulaikytas kitas vilkikas su minėtomis cigaretėmis. Tarnyba išsiaiškino, kad Š. Bartninko praleistas rusų vilkikas nuvažiavo į sandėlį Vilniuje, ten dėžės, ant kurių buvo užrašai, kad jose aliuminio kompozitas, buvo perkrautos į lenkų vilkiko puspriekabę. Tyrėjai surado apsaugos kamerų vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuotas perkrovimas.
Teismas konstatavo, kad byloje esančių duomenų visuma leidžia daryti nuoseklią ir logiškai pagrįstą išvadą, kad Lenkijoje sulaikytas krovinys yra tas pats krovinys, kuris 2023 metų liepos 30-ąją buvo įvežtas į Lietuvą iš Baltarusijos.
„Byloje surinkti objektyvūs duomenys sudaro nenutrūkstamą įvykių seką, leidžiančią be pagrįstų abejonių konstatuoti, kad kaltinamojo vertintas ir į Lietuvos teritoriją įleistas krovinys yra tas pats, kuris vėliau buvo sulaikytas Lenkijoje kaip kontrabandinės cigaretės“, – rašoma nuosprendyje.
MKT direktorius Mantas Kaušilas BNS sakė, kad tyrimo metu Š. Bartninkas buvo nušalintas nuo tarnybos, nuosprendžiui įsiteisėjus bus sprendžiama dėl jo atleidimo. Direktorius pabrėžė, jog tyrimą pradėjo ir atliko pati MKT.
„Mes patys kontroliuojame savo darbuotojus. Vertiname rizikas ir patys nustatome bei užkardome galimą korupciją ar pareigų neatlikimą“, – sakė M. Kaušilas.
Nuosprendis per 20 dienų gali būti apeliacine tvarka skundžiamas Vilniaus apygardos teismui.
