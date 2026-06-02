Daugiabučio kieme – masinės muštynės: neeilinis įvykis ant kojų sukėlė kone visą Šeškinę

Šeši ant žemės paguldyti vyrai ir gausios policijos pajėgos – toks vaizdas sekmadienio vakarą užfiksuotas viename sostinės daugiabučių kiemų.
Neeilinis įvykis ant kojų sukėlė kone visą Šeškinę – dalis gyventojų skubėjo laukan visko pamatyti iš arti, būrys stebėjo pro langus.
„Su panele norėjome vakare išeiti pasivaikščioti. Per laiptinės langus pamatėme, kad stovi policijos ekipažas ir kažkokie žmonės. Išėjome į kitą pusę ir viskas“, – pasakojo Šeškinės gyventojas Justas.
Kiti gyventojai apie po langais įvykusias masines muštynes sužinojo tik kitą dieną – iš socialinių tinklų.
„Mačiau pranešimus, kad čia vyko kažkokie neramumai. Kad čia kartas nuo karto taip nutinka, tai žinau. Esu gyvenęs ilgesnį laiką Naujininkuose, tai visokių tų neramumų matęs“, – teigė Šeškinės gyventojas Marius.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Sekmadienį, apie pusę dešimtos vakaro, šeši vyrai viename daugiabučio kieme puolė vienas kitam į atlapus. Muštynes nutraukė pasirodę policijos pareigūnai – pirmiausia konfliktuojančius paguldė ant žolės, o vėliau išsivežė.
„Vienas bandė pasišalinti, bet buvo sulaikytas. Buvo nustatytos asmenybės, patikrintas girtumas. Visi asmenys buvo neblaivūs“, – informavo Penktojo policijos komisariato atstovas Laimonas Pradkelis.
Aiškindamiesi santykius kumščiais, vyrai griuvinėjo ant kieme stovinčių automobilių. Apgadinti du – „Toyota“ ir „Kia“ markių automobiliai.
„Savininkai pareiškė dėl to pretenzijas. Tyrimo metu į tuos klausimus bus atsakyta. Nebuvo labai stipriai apgadinti, bet turtinė žala padaryta“, – aiškino L. Pradkelis.
Feisbuko grupės „Šeškinė“ vaizdo įrašas
Muštynių dalyviams pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos trikdymo. Jiems gresia bauda arba areštas iki 3 mėnesių.
„Dabar pirmas atvejis čia toks didesnis. Kad šiaip susipeša, tai čia, žinote“ – kalbėjo Šeškinės gyventojas Stasys.
„Savaitgaliais išgėrę žmonės praeina, bet kad muštųsi – tai ne. Čia ekipažai labai mažai važinėja, nebūna kažkokio rimto įvykio“, – sakė Justas.
Policijos teigimu, masinės muštynės daugiabučių kiemuose yra itin retos, tačiau gyventojai neslepia – tenka visko pamatyti.
„Butelio nepasidalinimai... Esu pats asmeniškai kvietęs policiją. Dėl dozės, kažkas kažką paskundė, laiptinėje būdavo muštynės“, – pasakojo Marius.
Masinių muštynių dalyviai – ukrainiečiai.
„Neišskirčiau jokios tautybės šiuo atžvilgiu. Pasitaiko visiems, ypač kai yra alkoholis, tai nutinka visiems“, – pabrėžė L. Pradkelis.
„Žinau, kad lietuviai Jungtinėje Karalystėje tą patį daro – susimuša ir statybvietėse, ir darbo vietose, ir fabrikuose“, – teigė Marius.
Kodėl vyrai nutarė pasimosuoti kumščiais, kol kas neaišku. Neoficialiomis žiniomis, muštynių dalyviai gerai pažįstami ir gyvena viename iš daugiabučių.
(be temos)
(be temos)
(be temos)