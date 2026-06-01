Girtas prie vairo įkliuvo politologas Vladimiras Laučius

Vilniaus apskrities policijos atstovė Loreta Kairienė BNS informavo, kad buvo gautas piliečio pranešimas apie tai, kad Laisvės prospektu važiuoja galimai neblaivaus žmogaus vairuojamas automobilis „Toyota RAV4“. Pareigūnai nurodytą automobilį sustabdė Blindžių gatvėje.
Apie 17.30 val. V. Laučiui buvo nustatytas 2,32 promilės girtumas.
Paaiškėjo, kad važiuodamas Laisvės prospektu V. Laučius automobiliu atsitrenkė į du stulpus ir pasišalino.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo, kai girtumas viršija pusantros promilės.
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