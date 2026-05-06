Į Santaros klinikas lėkė ugniagesiai: teko evakuoti pacientus ir darbuotojus

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) duomenimis, pranešimas apie įvykį gautas 18.11 val., situacija buvo greitai likviduota.
Iki pajėgų atvykimo į kitą korpusą ir į lauką buvo evakuoti 38 pacientai bei išvesta 20 darbuotojų, evakuaciją organizavo budintis gydytojas.
Atvykus ugniagesių pajėgoms, atviro degimo požymių nepastebėta, buvo stipriai uždūmintas kabinetas antrame pastato aukšte. Apie 18 kv. metrų ploto patalpoje degė elektrinis virdulys, mikrobangų krosnelė ir stalas.
Apdegė viena kabineto siena, aprūko sienos ir lubos, buvo uždūmintas administracijos korpusas. Ugniagesiai išvėdino patalpas.
