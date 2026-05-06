Įvykis, sukrėtęs net pareigūnus: miškelyje prie sostinės „Akropolio“ – žiaurus išpuolis

„Pajutau skausmą, o paskui pamačiau kraują“, – prisimena nukentėjusioji.
Mažametė net ne iškart suprato, kas įvyko: sakė išgirdusi šūvį, o kad šauta į ją, suvokė tik po keliolikos sekundžių.
Laimei, sužalojimas buvo nesunkus, o ginklu grasinusią 13-metę bei ką tik pilnametystės sulaukusį jos brolį Renaldą Š. sulaikė policijos pareigūnai. Netruko paaiškėti, kad buvo šauta iš pneumatinio nešaunamojo ginklo „Umarex Makarov“, naudojamo šratasvydžio žaidimuose.
Dėl siaubingo išpuolio viešoje vietoje Renaldas Š. buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, o dėl jo sesers veiksmų pradėtą ikiteisminį tyrimą policijos tyrėjai turėjo nutraukti, nes ji dar nesulaukusi to amžiaus, nuo kurio kyla baudžiamoji atsakomybė.
Tyrimas buvo pradėtas dėl plėšimo, bet vėliau, paaiškėjus nusikaltimo aplinkybėms, jo pagrindas buvo perkvalifikuotas į savavaldžiavimą – dėl to Renaldas Š. ir buvo nuteistas. Teismas jam buvo skyręs 8 mėnesių laisvės apribojimo bausmę ir įpareigojo 80 valandų nemokamai išdirbti sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigose arba nevyriausybinėse organizacijose, kurios rūpinasi senyvo amžiaus, negalią turinčiais ir kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. Be to, teismas įpareigojo nuteistąjį dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose.
Už grotų Renaldas Š. buvo praleidęs 12 dienų; šis laikas buvo įskaitytas į laisvės apribojimo bausmę.
Nukentėjusiosios motina: dukra iki šiol negali atsigauti
Baudžiamąją bylą išnagrinėjęs teismas taip pat nusprendė, kad nuteistasis nukentėjusiąja pripažintai 13-metei turės sumokėti 500 eurų neturtinei žalai atlyginti. Tiesa, jai atstovavusi motina prašė priteisti 10 kartų didesnę sumą – dėl to Renaldui Š. paskelbtą nuosprendį ji net apskundė aukštesnės instancijos teismui.
Nukentėjusiosios motina tvirtino, kad nuteistojo veiksmai, būtent grasinimas pneumatiniu ginklu, pridėjus jį prie galvos, o vėliau – šūvis, sukėlė dukrai stiprų išgąstį, baimę dėl gyvybės ir sveikatos bei ilgalaikį emocinį sukrėtimą.
„Emocinė žala pasireiškė ne tik momentiniu išgąsčiu, bet ir nesaugumo jausmu, padidėjusiu nerimu, stresu, pasitikėjimo aplinka sumažėjimu – juk ji yra nepilnametė, todėl tokias situacijas išgyvena žymiai jautriau, o psichologinis poveikis yra intensyvesnis ir ilgai trunkantis“, – aiškino mergaitės motina ir pabrėžė, kad tokie veiksmai kaip ginklo panaudojimas, taip pat realus grasinimas laikytini vienomis labiausiai traumuojančių aplinkybių, sukeliančių bejėgiškumo, pažeminimo ir nesaugumo jausmą.
Be to, jos teigimu, nukentėjusioji patyrė intensyvų emocinį sukrėtimą dėl smurtinio pobūdžio veiksmų viešoje vietoje ir šitai dar labiau sustiprino pažeminimo ir nesaugumo jausmą.
Vis dėlto nukentėjusiosios atstovės skundo Vilniaus apygardos prokuratūra nepalaikė: valstybinis kaltintojas pabrėžė, kad nepilnametei priteista 500 eurų suma laikytina adekvačia, atitinkančia teisingumo ir protingumo principus, taip pat galiojančią teismų praktiką. Anot prokuroro, buvo atsižvelgta į nuteistojo ir nukentėjusiosios interesų pusiausvyrą, be to, įvertintas tiek padarytos nusikalstamos veikos pavojingumas, jos padarymo aplinkybės ir nuteistojo Renaldo Š. netiesioginė tyčia bei turtinė padėtis, tiek nukentėjusiosios elgesys susidariusioje situacijoje, jos patirtas fizinis skausmas bei dvasiniai išgyvenimai.
Prokuratūros poziciją palaikė Vilniaus apygardos teismo trijų teisėjų kolegija, pažymėjusi, jog nekyla abejonių, kad dėl neteisėtų Renaldo Š. veiksmų – psichinės ir fizinės prievartos panaudojimo – nukentėjusioji patyrė ne tik fizinį skausmą, bet ir nepatogumus, dvasinį sukrėtimą, pažeminimą, tačiau, pasak teisėjų, įstatymuose numatyta, kad žalos dydis gali būti sumažintas, jeigu tą žalą lėmė paties „nukentėjusiojo didelis neatsargumas“: šiuo atveju konstatuota, jog mažametė elgėsi rizikingai.
„Vadovaujantis įstatymu, nukentėjusiosios atstovė nepateikė jokių duomenų, pagrindžiančių, jog padarytas nusikaltimas būtų padaręs reikšmingą įtaką nukentėjusiajai ir lėmęs ženklius pokyčius jos socialiniame gyvenime, nors ir nurodė, jog dukra buvo priversta keisti mokyklą ar būtų kreipusis į specialistus dėl psichologinės pagalbos“, – paaiškino teismas ir pridūrė negalintis vieno asmens interesų sureikšminti, o kito – nuvertinti, todėl konstatuoja, kad nukentėjusiajai priteistos neturtinės žalos dydis (500 eurų) atitinka sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principus.
Mergaičių konfliktas dėl kuprinės
Čia aptariama baudžiamoji byla buvo užvesta po išpuolio prie Vilniaus „Akropolio“ esančiame miškelyje. Kad buvo sužalota šūvio iš ginklo, pirmiausiai nukentėjusioji pranešė broliui, o šis tėvams – tiktai tada buvo paskambinta į policiją. Siekiant nustatyti incidento dalyvius, buvo peržiūrėti prekybos centro vaizdo kamerų įrašai, be to, į nukentėjusiąją šovęs vaikinas buvo identifikuotas pagal jo paskyrą „Instagram“.
Kai kitą rytą Renaldo Š. ir jo mažametės sesers namuose apsilankė policijos tyrėjai, šie pripažino, kad išvakarėse buvo įsivėlę į incidentą prie „Akropolio“, taip pat buvo paimtas pneumatinis ginklas bei jam tinkami 4,5 mm kalibro BBs tipo šratai, kuriuos vėliau teismas nusprendė konfiskuoti ir sunaikinti.
Renaldas Š. sakė, kad miškelyje prie „Akropolio“ buvo su draugais ir pamatė, kad netoliese vyksta konfliktas, kuriame dalyvavo jo 13-metė sesuo.
„Ji man pasakė, kad nukentėjusioji kažkam suplėšė kelnes, iš kitos mergaitės atėmė kuprinę, todėl ir paprašė mano pagalbos, – sakė jaunas vyras. – Kaip visada, su savimi turėjau ginklą, kurį man buvo paskolinęs draugas, jį nešiojausi su savimi, todėl sesuo paprašė duoti ginklą. Daviau...“
Renaldas Š. tikino nematęs, ką sesuo su juo darė: „Tačiau girdėjau, kad ji buvo pridėjusi ginklą nukentėjusiajai prie galvos, liepė atiduoti kuprinę ir grasino, kad kitaip šaus.“
„Kai nukentėjusioji neatidavė kuprinės, iš sesers paėmiau ginklą, nuėmiau nuo nukentėjusiosios pečių kuprinę ir vieną kartą į ją šoviau“, – pasakojo baudžiamojon atsakomybėn patrauktas vilnietis, tačiau kodėl taip pasielgė, taip ir nesugebėjo pasakyti, tik pripažino suvokęs, kad šaudamas galėjo pataikyti mergaitei į pilvą, nors esą nesiekė nei jos sužaloti, nei sukelti jai skausmo.
„Norėjau tik pagąsdinti, bet suprantu, kad pasielgiau neapgalvotai“, – sakė Renaldas Š. Jis buvo pasiryžęs atlyginti sužalotai mergaitei padarytą žalą – sumokėti 2 tūkst. eurų, bet šį klausimą paliko spręsti teismui, kuris, kaip jau minėta, nutarė priteisti 500 eurų.
Nukentėjusioji: klausiau, ar šausi, jeigu neatiduosiu
Baudžiamosios atsakomybės išvengusi Renaldo Š. mažametė sesuo per apklausą savo ruožtu teigė, kad tądien su draugų kompanija buvo prie „Akropolio“ ir pamatė tarp dviejų mergaičių kilusį konfliktą dėl kuprinės – ją nukentėjusioji buvo atėmusi.
„Su broliu nusprendėme kuprinę iš jos atimti ir grąžinti kitai mergaitei, – sakė ji. – Iš pradžių gražiuoju paprašėme atiduoti kuprinę, bet ji atsisakė tą padaryti ir pavartojo necenzūrinius žodžius. Brolis man buvo davęs palaikyti ginklą, todėl nukreipusi jį į žemę pareikalavau atiduoti kuprinę, bet ji ir vėl atsisakė, todėl pasakiau, kad šausiu į kojas... Tada brolis iš manęs paėmė ginklą, jėga iš nukentėjusiosios atėmė kuprinę ir, nukreipęs į ją, dešinę jos kūno pusę, ginklą, vieną kartą šovė. Bet nepataikė... Tada ji išėjo, o kai po kiek laiko nuėjau į tualetą, pamačiau, kaip iš jo išėjo – iš šono bėgo kraujas.“
Panašias aplinkybes išdėstė ir nukentėjusioji: ji tikino, kad tądien prie „Akropolio“ susitiko su draugėmis, paskui kilo nesutarimų, todėl iš vienos paėmė kuprinę ir jos neatidavė.
„Tada priėjo mergaitė, kuri paėmė iš berniuko pistoletą ir pasakė, kad atiduočiau kuprinę, – pareigūnams pasakojo nukentėjusioji. – Kai atsisakiau, mergaitė man prie galvos prikišo pistoletą ir dar kartą liepė atiduoti kuprinę. Tada jos paklausiau, ar ji šaus, jeigu neatiduosiu, o ji atsakė, kad taip... Bet vis tiek atsisakiau atiduoti kuprinę, todėl tada priėjo berniukas, iš kurio mergaitė prieš tai buvo paėmusi pistoletą. Jis paėmė pistoletą ir liepė atiduoti kuprinę, bet ir jam neatidaviau, tačiau jis ją nutraukė, necenzūriniu žodžiu paliepė eiti šalin, o kai atsisakiau, iššovė man į dešinį šoną....“
Nukentėjusioji sakė, kad net nematė, kaip į ją šovė, tiktai išgirdo šūvio garsą...
