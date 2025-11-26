JUDU įspėja apie sukčių platinamas melagingas SMS žinutes

Kaip teigiama JUDU pranešime, įstaiga nesiunčia SMS žinučių su nuorodomis į mokėjimo puslapius, o mokėjimai atliekami tik per oficialią svetainę.
„Atkreipiame dėmesį, kad JUDU neišrašo baudų: nesumokėjus už parkavimą reikia apmokėti vietinę rinkliavą, o viešajame transporte neįsigijus bilieto laiku, kontrolieriai pasiūlo vietoje įsigyti kontrolės bilietą“, – rašoma pranešime.
Gyventojai, gavę įtartiną žinutę, raginami neatidaryti sukčių atsiųstų nuorodų ir nepateikinėti savo duomenų. Gavus tokią žinutę, prašoma įstaigą informuoti Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą (NKSC).
JUDU yra atsakinga už viešojo transporto, automobilio stovėjimo paslaugų ir Vilniaus eismo organizavimą.
Naujausi komentarai