Kraupi paieškų atomazga: miške rastas dingusio vyro lavonas, sulaikytas įtariamasis

Kaip pranešė Vilniaus apskrities policijos pareigūnai, balandžio 20 d. be žinios dingo vyras, gimęs 1983 metais. Į policiją dėl jo dingimo kreipėsi moteris. Ji pranešė, kad balandžio 14-osios naktį, apie 23.30 val., vyras išėjo iš namų ir nebegrįžo. Paskutinį kartą moteris su juo buvo susisiekusi telefonu balandžio 15-ąją. Vėliau ryšys nutrūko.
Dingusiojo ieškojo ir policijos pareigūnai, ir artimieji, ir Raudonojo Kryžiaus savanoriai. Tačiau netrukus ikiteisminį tyrimą perėmė Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai. Jų surinkti duomenys leido nustatyti ir sulaikyti įtariamąjį, gimusį 1989 metaus. Jam pareikšti įtarimai dėl neteisėto laisvės atėmimo panaudojant smurtą.
Balandžio 30 d. teismas įtariamajam skyrė griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą. Tą pačią dieną Vilniaus rajone, miško masyve, buvo rastas ir dingusio vyro kūnas su smurto žymėmis. Ikiteisminis tyrimas – tęsiamas.
