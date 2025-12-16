Kurstymo pabėgti iš kalėjimo byloje – apkaltintų pareigūnų triumfas

Vienam iš jų priteista 6 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimui ir 105 eurai turtinės žalos atlyginimui bei penkių procentų metinės palūkanos. Taip pat priteista 2,2 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui.
Kitam priteista 4 tūkst. eurų neturtinės žalos, penkių procentų palūkanos ir 2,4 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidų.
Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui.
Du Pravieniškių pareigūnai buvo apkaltinti tuo, kad neva siekdami sukompromituoti kalėjimo vadovybę 2021-ųjų vasarą kurstė nuteistuosius pabėgti iš įkalinimo įstaigos. Po daugiau nei trejus metus trukusio teisminio proceso pareigūnai buvo išteisinti, tada jie kreipėsi į teismą dėl žalos atlyginimo.
Tegul tai būna signalas visiems tiems, kurie yra pasiryžę siekti savo tikslų vykdydami kolegų persekiojimus, fabrikuodami bylas ir įrodymus.
„Tegul tai būna signalas visiems tiems, kurie yra pasiryžę siekti savo tikslų vykdydami kolegų persekiojimus, fabrikuodami bylas ir įrodymus“, – kalbėdamas apie teismo sprendimą sakė Ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Kęstutis Pauliukas.
Jis sako reikalaujantis, kad dėl šios situacijos Teisingumo ministerija, Lietuvos kalėjimų tarnyba nustatytų konkrečius atsakingus žmones.
„Esu tikras, kad jiems sistemoje vietos nėra ir tai turi būti aiškiai pasakyta. Galiausiai, šio proceso kaltininkams turi būti taikomas regresas, tai yra, jie savo lėšomis turi atlyginti žalą nukentėjusiems pareigūnams. Kovosime už tai iki galo“, – sakė profsąjungos lyderis.
K. Pauliukas primena, kad teisme liudiję Pravieniškėse kalintys nuteistieji pripažino, jog parodymus, kuriais remiantis buvo teisiami pareigūnai, jie išgalvojo, o nurodymą tai padaryti gavo iš Lietuvos kalėjimų tarnybos kriminalinės žvalgybos pareigūnų.
