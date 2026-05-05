Ligoninės direktoriui Narimantui Markevičiui – švelnesnė bausmė

LAT antradienį pranešė, kad pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu N. Markevičius buvo nuteistas už tai, kad, būdamas valstybės tarnautojui prilygintas asmuo, priėmė kyšį už neteisėtą veikimą, palankumą ir išimtinės padėties sudarymą medicinos įranga prekiaujančiai bendrovei, dalyvaujančiai ligoninės organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose.
Apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, kad kyšis buvo duodamas ir priimamas ne už neteisėtą, o už teisėtą N. Markevičiaus, kaip įstaigos vadovo, veikimą, kaltinimą pakeitė ir N. Markevičių pripažino kaltu priėmus kyšį už teisėtą veikimą bei palankumą viešuosiuose pirkimuose.
LAT pažymėjo, kad apeliacinės instancijos teismas ne tik perkvalifikavo veiką, bet ir iš esmės pakeitė kaltinimo aplinkybes: pašalino aplinkybę, kad kyšis priimtas už konkrečios sutarties sudarymą, ir nustatė, kad kyšis priimtas už kitokius veiksmus – medicinos įrangos įtraukimą į viešųjų pirkimų planus.
Kasacinis teismas pabrėžė, kad tai nėra vien formalus pakeitimas, nes skirtingos veikos aplinkybės reikalauja ir skirtingos gynybos. Nuteistasis viso proceso metu gynėsi nuo vieno kaltinimo, o apie kaltinimo keitimą iš anksto informuotas nebuvo. Dėl to teisėjų kolegija pripažino, kad apeliacinės instancijos teismas, iš esmės pakeitęs kaltinimo aplinkybes ir apie tai iš anksto neįspėjęs nuteistojo, pažeidė jo teisę į gynybą, nes jo gynyba byloje būtų buvusi kitokia, jei jis būtų gynęsis nuo pakeisto kaltinimo.
Teisėjų kolegija, atkreipusi dėmesį į tai, kad kaltinimo dalis dėl kyšio priėmimo už palankumą ar išimtinės padėties sudarymą nuteistajam inkriminuota nuo proceso pradžios ir nebuvo pakeista, dėl šios kaltinimo dalies pažeidimų nenustatė.
Atsižvelgdamas į nustatytus teisės į gynybą pažeidimus, kasacinis teismas pakeitė apeliacinės instancijos teismo nuosprendį – pašalino dalį kaltinimo aplinkybių, susijusių su kyšio priėmimu už teisėtą veikimą, sumažino N. Markevičiui paskirtą 17,5 tūkst. eurų baudą iki 14,3 tūkst. eurų. Galutinė bauda, subendrinta su ankstesniu nuosprendžiu, sumažėjo nuo 62,9 tūkst. eurų iki 60,2 tūkst. eurų.
Taip pat sutrumpinta baudžiamojo poveikio priemonė – teisės dirbti vadovaujamą darbą sveikatos priežiūros įstaigose atėmimo terminas nuo trejų metų sumažintas iki pusantrų metų.
Ši LAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
