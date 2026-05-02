Miesto centre – pribloškiantis vaizdas: suniokoti trys automobiliai

„Kažkam bus liūdnos naujienos ryte. Pilnatis dar savo“, – socialiniuose tinkluose vilniečiai dalijosi vaizdais iš įvykio vietos.
K. Kalinausko gatvėje vaizdelis išties nekoks.
Kaip matyti iš nuotraukų ir vaizdo įrašų, labiausiai nukentėjo BMW automobilis – išdaužyti beveik visi jo langai, o ant mašinos kapoto įrėžtas taikinio simbolis.
Kitos transporto priemonės – „Toyota“ automobiliai, iš kurių vienas automobilių nuomos paslaugą teikiančios „Bolt Drive“ nuosavybė. Kai kurie šių mašinų langai irgi išdaužyti, kai kurie – įskelti.
Feisbuko grupės „Naujamiestis. Su meile.“ vaizdo įrašas.
Portalui diena.lt pasiteiravus, ar po tokio išpuolio kaltininkas buvo sulaikytas, Vilniaus policijos budintis pareigūnas teigė, kad vyras buvo apklaustas ir paleistas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą, tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
