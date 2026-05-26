Moterį nušovęs policininkas Darius Šerpytis išgirdo galutinį verdiktą

Teismas atmetė prokuratūros bei nukentėjusiųjų advokato kasacinius skundus ir paliko galioti žemesnės instancijos teismų sprendimus.
D. Šerpytis neatvyko į LAT išklausyti sprendimo, tai – neprivaloma.
Pareigūnas buvo teisiamas už tai, kad nušovė agresyvią psichikos sutrikimų turinčią moterį, kuri jį puolė laikydama rankoje peilį. Prieš tai naudotos specialiosios priemonės – dujos ir elektrošokas – jos nesustabdė.
Vilniaus apygardos teismas praėjusių metų pradžioje D. Šerpytį dėl piktnaudžiavimo išteisino, nes nepadarytas nusikaltimas, o dėl nužudymo bylą nutraukė, pripažinęs pareigūno veiksmus būtinąja gintimi.
Šį nuosprendį apskundė tiek prokuratūra, tiek nukentėjusieji, tačiau bylą nagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti Vilniaus apygardos nuosprendį.
LAT teisėjų kolegija apygardos teismo nuosprendį ir apeliacinio teismo nutartį šiek tiek pakeitė – byla dėl nužudymo nutraukta ne dėl būtinosios ginties, o dėl profesinių pareigų vykdymo. Kitos nuosprendžio ir nutarties dalys nepakeistos.
Teisėja Gabrielė Juodkaitė-Grauskienė pabrėžė, kad įvykio metu policijos ekipažai, atvykę į kaimą Vilniaus rajone, kur agresyvi moteris kėlė pavojų aplinkinių sveikatai ir gyvybei, nebuvo deramai aprūpinti. Jie neturėjo skydų ir pakankamo kiekio elektrošoko užtaisų.
Pareigūnai panaudojo visas turimas priemones – dujas, elektrošoką, teleskopines lazdas, kovinius veiksmus, bet moters tai nesustabdė.
„Kai žuvusioji pradėjo vytis D. Šerpytį, jis reagavo į situaciją sąžiningai tikėdamas, kad ginklo panaudojimas yra neišvengiamas“, – aiškindama nutarties motyvus sakė teisėja.
Kolegijos manymu, D. Šerpytis neviršijo profesinių pareigų apimties.
Nušautos moters sūnų civilinį ieškinį, kuriuo prašyta abiem priteisti po 50 tūkst. eurų, teismai paliko nenagrinėtą. Pasak teisėjos G. Juodkaitės-Grauskienės, dėl savo ieškinio jie gali kreiptis į teismą civiline tvarka.
„Jis veikė priverstas situacijos, teismai pripažino, kad tokia reakcija buvo tinkama“, – po nutarties paskelbimo sakė teisėja.
Generalinės prokuratūros prokuroras Gintas Ivanauskas, paskelbus LAT nutartį, sakė norėjęs, kad būtų įvertintas ne tik šūvis, bet ir kiti pareigūnų veiksmai. Jo manymu, policininkai turėjo elgtis kitaip, nesilaužti į psichikos problemų turinčios moters namus.
„Šitas teisminis procesas, tikiuosi, leis patobulinti policijos pareigūnų darbą ateityje, kad būtų išvengta tokių situacijų“, – sakė prokuroras.
Nukentėjusieji dar turi teisę kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą, bet ar jie planuoja tai daryti, prokuroras sakė nežinąs.
Kaip skelbė BNS, pareigūnas buvo teisiamas dėl 2023 metų gruodžio 12-osios įvykių Vilniaus rajone, Baraškų kaime. Tądien policiją iškvietė greitosios medicinos pagalbos brigada, atvykusi pas agresyvią 51 metų psichikos sutrikimų turinčią moterį.
Bylos duomenimis, moteris kastuvu apdaužė medikus ir greitosios pagalbos automobilį. Paskui apsiginklavusi peiliu puolė pareigūnus.
Policininkai moterį tramdė dujomis ir elektros impulsiniu prietaisu „Taser“. Šioms priemonėms nesuveikus, D. Šerpytis į moters rankas ir kojas paleido kelis šūvius, bet ir tai jos nesustabdė – nepaleidusi iš rankų peilio ji puolė toliau. Tada pareigūnas iššovė mirtiną šūvį.
D. Šerpytį anksčiau išteisino tiek Vilniaus apygardos teismas, tiek Lietuvos apeliacinis teismas.
(be temos)
(be temos)
(be temos)