Name Rudaminoje kilo gaisras: nudegimo traumų patyręs vyras išvežtas į ligoninę

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) duomenimis, 13.55 val. gautas pranešimas, kad Vilniaus rajone, Rudaminoje, Daubėnų gatvėje, individualiame gyvenamajame name, kilo gaisras.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, namas su palėpe buvo uždūmintas. Išdegė ir išardyta dalis lubų bei sienos, aprūko kambarys ir prieškambaris.
Vyras išneštas iš namo iki ugniagesių atvykimo, jis patyrė nudegimo traumų. Nukentėjusysis medikų išvežtas į Lazdynų ligoninę.
Name dūmų detektorius buvo.
Anot PAGD, ketvirtadienį užsidegė namas ir Zarasų rajone.
Kaip pranešė ugniagesiai, 21.06 val. pranešta, kad Turmanto seniūnijoje, Bartkiškės I kaime, Bartkiškės gatvėje, užsidegė individualus gyvenamasis namas.
Atvykus ugniagesiams, mūrinis namas degė atvira liepsna. Gaisro metu apdegė, aprūko kambarys, koridorius, dalis perdangos. Sulieti vandeniu namų apyvokos daiktai.
Namo gyventojas po medikų apžiūros išvežtas į gydymo įstaigą tolesnei apžiūrai.
Dūmų detektoriaus name nebuvo.
