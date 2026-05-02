Nauju smurtiniu išpuoliu įtariamas Daikeris liko laisvėje – teismai jo vėl pasigailėjo

Kitą savaitę vilniečiui bus paskelbtas nuosprendis dėl galimo smurto artimoje aplinkoje.
Paaiškėjo, kad laukdamas šio nuosprendžio, vyras galimai įvykdė dar vieną smurtinį nusikaltimą.
„Balandžio mėnesį buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo. Vėliau jis buvo perkvalifikuotas į nesunkų sveikatos sutrikdymą. Ikiteisminis tyrimas atliekamas toliau, renkami duomenys, tikslinamos aplinkybės“, – Eltai sakė Vilniaus apygardos prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
Šis perkvalifikavimas gali reikšti, kad nukentėjęs asmuo patyrė sunkesnius sužalojimus nei buvo manyta tyrimo pradžioje. Sužalojimo mastą paprastai nulemia teismų ekspertų išvados, gydimo trukmė.
Prokuratūra kreipėsi į teismą į A. Daikerio suėmimo, tačiau dviejų instancijų teismai nusprendė, kad vyras toliau gali būti laisvėje.
„Balandžio 16 d. teismas gavo prokuroro pareiškimą dėl kardomosios priemonės – suėmimo – įtariamajam. Prokuroro pareiškimas netenkintas, ikiteisminio tyrimo teisėjai manant, kad įstatyme nurodytus tikslus galima pasiekti švelnesnių kardomųjų priemonių pagalba, kurias gali paskirti ikiteisminio tyrimo pareigūnas arba prokuroras“, – Eltai teigė Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Giedrius Janonis.
Jis pažymi, kad apeliacinė instancija – Vilniaus apygardos teismas – balandžio 22 d. paliko galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos priimtą nutartį.
Vilniaus miesto apylinkės teismas balandžio pradžioje išnagrinėjo kitą A. Daikerio baudžiamąją bylą – jis kaltinamas ne kartą smurtavęs prieš savo sutuoktinę. Prokuroras prašo pripažinti vyrą kaltu ir skirti jam laisvės atėmimą.
Išvengė realaus įkalinimo
Už vairavimą išgėrus keturis kartus nuteistam A. Daikeriui neseniai pavyko išvengti įkalinimo, nes Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) nepriėmė prokuroro skundo, kuriuo buvo siekiama, kad daug kartų įstatymus pažeidusiam verslininkui būtų palikta galioti laisvės atėmimo bausmė.
LAT teisėjų Atrankos kolegija paskelbė, kad prokuroro skundas neatitinka įstatymams keliamų reikalavimų.
Pernai rugsėjį teismas A. Daikerį pripažino kaltu dėl vairavimo išgėrus ir skyrė pusės metų laisvės atėmimo bausmę. Jis taip pat buvo pripažintas recidyvistu, nutarta konfiskuoti automobilį „Audi Q8“, prie kurio vairo neblaivus verslininkas ir buvo sulaikytas. Šios mašinos vertė – 42,4 tūkst. eurų.
Teismas vyrui uždraudė vairuoti penkerius metus ir įpareigojo dvejus metus dalyvauti alkoholizmo bei narkomanijos prevencijos programose, kursuose.
Nors A. Daikeris kaltę pripažino, tačiau teismas atkreipė dėmesį, kad jis ne pirmą kartą baudžiamas už vairavimą išgėrus, todėl jo gailėjimasis nėra nuoširdus.
Tačiau visiškai priešingą nuosprendį paskelbė nuteistojo advokatės skundą išnagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas. Trijų teisėjų kolegija lengvinančia aplinkybe pripažino nuoširdų vairuotojo prisipažinimą ir gailėjimąsi dėl įvykdyto nusikaltimo.
Teismas nusprendė paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti pustrečių metų. Apykojės dėvėjimas šiuo laikotarpiu nepaskirtas. Bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu A. Daikeris įpareigotas dalyvauti elgesio pataisos (alkoholizmo prevencijos) programoje, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.
Pagautas neblaivus prie vairo ir anksčiau
LAT 2023 m. rugsėjį nusprendė, kad A. Daikeris padarė du nusikaltimus, vairuodamas tą patį automobilį „Audi Q8“: 2020 m. rugpjūčio 13 d. jis vengė neblaivumo patikrinimo, kai jam buvo nustatyti neblaivumo požymiai, o 2020 m. rugsėjo 6 d. jam buvo nustatytas 1,97 promilės girtumas.
Kasaciniu skundu nuteistasis ir jo gynėjas nesutiko su asmens nuteisimu ir su apeliacinės instancijos teismo sprendimu konfiskuoti dvi automobilio vertes atitinkančią pinigų sumą – 102 820 eurų. LAT teisėjų kolegija skundą atmetė.
Praėjus tam tikram laikui po aukščiau minėtų atvejų A. Daikeris vėl įkliuvo prie vairo neblaivus – 2024 m. spalio 25-osios vakarą Vilniuje prie namų Lizdeikos gatvėje.
Budrus kaimynas policijai pranešė, kad A. Daikeris vairavo neblaivus. Neblaivus vairuotojas buvo apipurkštas ašarinėmis dujomis ir neįleistas į namus, kol atvyko policija. Atvykę pareigūnai A. Daikeriui nustatė 1,8 promilės girtumą.
A. Daikeris vadovavo Varėnoje veikiančiai uogų, grybų ir vaisių supirkimu, jų šaldymu užsiimančiai įmonei „Adex LT“.
(be temos)