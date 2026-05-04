 Nuo narkotikų apsvaigusio vyro šou: šokinėjo ant mašinos stogo, suniokojo policijos automobilį

2026-05-04 09:23
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Galimai nuo narkotikų apsvaigęs vyras šokinėjo ant mašinos stogo, o sulaikytas policijos apgadino pareigūnų tarnybinio automobilio saloną.

Nuo narkotikų apsvaigusio vyro šou: šokinėjo ant mašinos stogo, suniokojo policijos automobilį / Asociatyvi V. Skaraičio / BNS, Freepik.com nuotr.

Kaip pranešė Vilniaus apskrities policija, incidentas įvyko sekmadienio paryčiais, apie 4 val., Žolyno gatvėje, viešoje vietoje.

Vyras, gimęs 1992 m., galimai apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų, užlipęs ant automobilio „Volvo“ stogo ir šokinėdamas jį įlenkė, taip pat apgadino variklio dangtį. Nuostolis – 4 tūkst. eurų.

Policijos pareigūnai sulaikė vyrą. Sulaikytasis, būdamas tarnybinio automobilio „VW Transporter“ laikino sulaikymo patalpoje, išspyrė patalpos grotas ir nulaužė jas laikiusį metalinį laikiklį.

Padarytas nuostolis tikslinamas. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

Manau
Reikėjo šį jaunuolį iš pradžių gerai pavaišintį bananais ir tik po to sodintį į mašiną.
