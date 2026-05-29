Paauglių elgesys ant stogo stingdo kraują: reikia suspėti padaryti bent porą nuotraukų antkapiui

Vaizdo medžiaga Pašilaičių gyventojus vienijančioje feisbuko grupėje pasirodė gegužės 28-osios vakarą. „Kieno merginos ant Pašilaičių gatvės namo stogo? Policija – iškviesta“, – rašė vaizdo įrašu pasidalijusi moteris.
Čia matyti trys ant daugiabučio stogo stovinčios paauglės. Viena iš jų, perlipusi metalinę užtvarą, atsidūrė ant atbrailos. Rankoje ji laikė mobilųjį telefoną ir, kaip galima spėti, darėsi asmenukę arba filmavosi. Taip pat perlipdama užtvarą, netrukus greta jos prisijungė ir kita mergaitė. O trečioji išliko atsargesnė – ant atbrailos nežengė ir drauges stebėjo būdama kitapus užtvaros.
Tokį vaizdą socialiniame tinkle pamatę gyventojai pašiurpo: „O, Dieve... Gaila jų tėvų. Katastrofa. Šiurpuliai nuėjo. Vien žiūrint į mergaitę su sijonuku širdis sustojo. Trys muškietininkės – kaip beždžionės – viena už kitą protingesnė... Kai toks siaubingas vejas – ant žemės nešioja, o čia daugiaaukštis...
Vėjo plaikstomi plaukai suteikia papildomo žavesio selfiams – ypač, kai jau guli apačioje. Antkapiui reikia suspėti padaryti bent porą nuotraukų prieš kritimą. Stiprių nervų tėvams – ta paauglystė abiem pusėms nėra lengva. Džiugu, kad nenupūtė vėjas. Tai – ne pirmas kartas – rizikuoja, norėdamos įrodyti sau, kad yra drąsios. Kad tik nepasikartotų tragedija kaip buvo Karoliniškėse, kur nuo stogo nukrito mergina… Kalbėkimės su jaunimu, matyt, jie nori pramogų ir dėmesio“.
Kad tik nepasikartotų tragedija kaip buvo Karoliniškėse, kur nuo stogo nukrito mergina…
Kai kurie nusprendė paauglių nekritikuoti – prisiminė ankstesnius laikus. „Aš irgi taip darydavau – sėdėjau kojas nuleidusi ant krašto, šiurpinau kaimynus, bet tada niekas pareigūnų nekvietė. Kaimynas užlipo ant stogo apsvaigęs ir greitai visi išgaravome iš ten. Jeigu vos 30–40 metų atgal kiekvienas būtų turėjęs telefoną su kamera... Grįžus tiek metų atgal, būtų pasipiktinimas ne kodėl raudonplaukė užlipo, o kodėl tik ji užlipo“, – pateisinimo pamatytam elgesiui ieškojo internautai.
Portalo kauno.diena.lt žurnalistams susisiekus su Vilniaus apskrities policijos pareigūnais, jie patvirtino, kad pranešimas buvo gautas gegužės 28 d 17.57 val. Kaip teigė Skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 skambinusi gyventoja, ant namo stogo Pašilaičių gatvėje – trys 13–15 metų amžiaus merginos kažką filmavo.
Policijos ekipažui atvykus nurodytu adresu, policininkus pasitiko namo pirmininkas. Jis paaiškino, kad Pašilaičių mikrorajono feisbuko grupėje pamatė paviešintus vaizdus, kur ant namo stogo vaikšto paauglės. Su kolega atėjęs prie daugiabučio, jis saugojo laiptinės duris ir laukė atvykstančių policijos pareigūnų. Į vidų be policininkų pirmininkas nėjo.
Policijos pareigūnai apžiūrėjo laiptinę, tačiau požymius atitinkančių paauglių nesutiko. Stogo liukas nebuvo užrakintas. Šalia buvo neapgadinta spyna. Tokį pat vaizdą – neužrakintus stogo liukus ir spynas greta – policininkai pamatė patekę ir į kitas to paties daugiaaukščio laiptines.
Policijos pareigūnų teigimu, namo pirmininkas nuėjo nupirkti stipresnių spynų. Pareiškimo apie įvykį niekas nerašė.
(be temos)
(be temos)
(be temos)